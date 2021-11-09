https://ru.sputnik.md/20211109/pravila-russkogo-yazyka-izmenyatsya-46277734.html

Правила русского языка изменятся

Правила русского языка изменятся

Минпросвещения России разработало проект новых правил русской орфографии

2021-11-09T23:22+0200

2021-11-09T23:22+0200

2021-11-09T23:22+0200

россия

русский язык

изменения

правила

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2383/83/23838391_0:31:1600:931_1920x0_80_0_0_cefc94d38cccc4da760453f0c454cd0f.jpg

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства "Об утверждении правил русской орфографии", который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов, передает РИА Новости."Действующие до сих пор "Правила русской орфографии и пунктуации", официально утвержденные в 1956 году, были первым общеобязательным сводом правил, ликвидировавшим разнобой в правописании. Со времени их выхода прошло более 60 лет, на их основе были созданы многочисленные пособия и методические разработки. Естественно, за это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания", – следует из проекта.Проектом определяется полный и отвечающий современному состоянию русского языка текста свод правил русской орфографии и пунктуации.

https://ru.sputnik.md/20211015/lavrov-podderzhka-sootechestvenniki-45547899.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

русский язык, изменения, правила