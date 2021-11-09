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Правила русского языка изменятся
Правила русского языка изменятся
Минпросвещения России разработало проект новых правил русской орфографии
2021-11-09T23:22+0200
2021-11-09T23:22+0200
россия
русский язык
изменения
правила
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства "Об утверждении правил русской орфографии", который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов, передает РИА Новости."Действующие до сих пор "Правила русской орфографии и пунктуации", официально утвержденные в 1956 году, были первым общеобязательным сводом правил, ликвидировавшим разнобой в правописании. Со времени их выхода прошло более 60 лет, на их основе были созданы многочисленные пособия и методические разработки. Естественно, за это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания", – следует из проекта.Проектом определяется полный и отвечающий современному состоянию русского языка текста свод правил русской орфографии и пунктуации.
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русский язык, изменения, правила

Правила русского языка изменятся

23:22 09.11.2021
© Sputnik / Asatur YesayantsТетрадь
Тетрадь - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Asatur Yesayants
Минпросвещения РФ разработало проект новых правил русской орфографии.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства "Об утверждении правил русской орфографии", который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов, передает РИА Новости.

"Действующие до сих пор "Правила русской орфографии и пунктуации", официально утвержденные в 1956 году, были первым общеобязательным сводом правил, ликвидировавшим разнобой в правописании. Со времени их выхода прошло более 60 лет, на их основе были созданы многочисленные пособия и методические разработки. Естественно, за это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания", – следует из проекта.

Проектом определяется полный и отвечающий современному состоянию русского языка текста свод правил русской орфографии и пунктуации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
Общество
Лавров – о борьбе с дискриминацией русского языка и поддержке соотечественников
15 октября, 19:17
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