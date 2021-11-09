https://ru.sputnik.md/20211109/pravitelstvo-moldova-oshibki-46258313.html
Муравский – о 100 днях правительства Молдовы: повторяют ошибки предшественников
Муравский – о 100 днях правительства Молдовы: повторяют ошибки предшественников
Бывший министр экономики заявил, что новое правительство мало чем может похвастаться в первые три месяца с момента вступления в должность.
2021-11-09T07:30+0200
2021-11-09T07:30+0200
2021-11-09T07:30+0200
правительство
александр муравский
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политика
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. За почти 100 дней правления власти Молдовы успели совершить те же ошибки, что и предыдущие правительства. Вне зависимости от ситуации, в которой находилась страна при утверждении нового правительства, кабмину было бы неплохо заняться конкретными действиями, а не критикой старых правительств, считает бывший вице-премьер, министр экономики в правительстве Иона Стурзы Александр Муравский.В эфире радиостудии Sputnik Moldova Муравский сказал, что со сменой правительства ничего хорошего не произошло.Говоря о решении правительством проблемы газоснабжения, он заметил, что в Кишиневе очень поздно взялись за эту проблему, соответственно, властям пришлось действовать в срочном порядке.Муравский отмечает, что за почти 100 дней с момента вступления в должность, правительство не предприняло конкретных шагов по реализации своей программы.Напомним, правительство Республики Молдова во главе с бывшим министром финансов Натальей Гаврилицей приняло присягу 6 августа 2021 года. Парламент утвердил кандидатуру нового премьер-министра и программу деятельности "Хорошие времена для Молдовы".Вотум доверия новому правительству в парламенте выразил 61 депутат Партии “Действия и солидарности” (PAS).
https://ru.sputnik.md/20211108/krylov-promezhutochnye-dostizheniya-pravitelstva-natali-gavrilitsy-46193337.html
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правительство, александр муравский, наталья гаврилица, в молдове, молдова
Муравский – о 100 днях правительства Молдовы: повторяют ошибки предшественников
Бывший министр экономики заявил, что новое молдавское правительство за первые три месяца работы мало чем может похвастаться.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. За почти 100 дней правления власти Молдовы успели совершить те же ошибки, что и предыдущие правительства. Вне зависимости от ситуации, в которой находилась страна при утверждении нового правительства, кабмину было бы неплохо заняться конкретными действиями, а не критикой старых правительств, считает бывший вице-премьер, министр экономики в правительстве Иона Стурзы Александр Муравский.
В эфире радиостудии Sputnik Moldova Муравский сказал, что со сменой правительства ничего хорошего не произошло.
"Нынешнее правительство делает те же ошибки. Власти критикуют всех, кто был раньше, и все, что было совершено до них. Пока ими сделаны только две вещи. Минимальная пенсия для людей, имеющих полный трудовой стаж, увеличена до двух тысяч леев. Также решена газовая проблема. Остальные обещания не выполнены", – отметил экс-министр.
Говоря о решении правительством проблемы газоснабжения, он заметил, что в Кишиневе очень поздно взялись за эту проблему, соответственно, властям пришлось действовать в срочном порядке.
Муравский отмечает, что за почти 100 дней с момента вступления в должность, правительство не предприняло конкретных шагов по реализации своей программы.
Напомним, правительство Республики Молдова во главе с бывшим министром финансов Натальей Гаврилицей приняло присягу 6 августа 2021 года. Парламент утвердил кандидатуру нового премьер-министра и программу деятельности "Хорошие времена для Молдовы".
Вотум доверия новому правительству в парламенте выразил 61 депутат Партии “Действия и солидарности” (PAS).