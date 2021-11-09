https://ru.sputnik.md/20211109/pravitelstvo-moldova-oshibki-46258313.html

Муравский – о 100 днях правительства Молдовы: повторяют ошибки предшественников

Муравский – о 100 днях правительства Молдовы: повторяют ошибки предшественников

Бывший министр экономики заявил, что новое правительство мало чем может похвастаться в первые три месяца с момента вступления в должность.

2021-11-09T07:30+0200

2021-11-09T07:30+0200

2021-11-09T07:30+0200

правительство

александр муравский

наталья гаврилица

политика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. За почти 100 дней правления власти Молдовы успели совершить те же ошибки, что и предыдущие правительства. Вне зависимости от ситуации, в которой находилась страна при утверждении нового правительства, кабмину было бы неплохо заняться конкретными действиями, а не критикой старых правительств, считает бывший вице-премьер, министр экономики в правительстве Иона Стурзы Александр Муравский.В эфире радиостудии Sputnik Moldova Муравский сказал, что со сменой правительства ничего хорошего не произошло.Говоря о решении правительством проблемы газоснабжения, он заметил, что в Кишиневе очень поздно взялись за эту проблему, соответственно, властям пришлось действовать в срочном порядке.Муравский отмечает, что за почти 100 дней с момента вступления в должность, правительство не предприняло конкретных шагов по реализации своей программы.Напомним, правительство Республики Молдова во главе с бывшим министром финансов Натальей Гаврилицей приняло присягу 6 августа 2021 года. Парламент утвердил кандидатуру нового премьер-министра и программу деятельности "Хорошие времена для Молдовы".Вотум доверия новому правительству в парламенте выразил 61 депутат Партии “Действия и солидарности” (PAS).

https://ru.sputnik.md/20211108/krylov-promezhutochnye-dostizheniya-pravitelstva-natali-gavrilitsy-46193337.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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правительство, александр муравский, наталья гаврилица, в молдове, молдова