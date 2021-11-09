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Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки
Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.
2021-11-09T07:00+0200
2021-11-09T07:00+0200
приметы
прогноз погоды
погода
народные приметы
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно, временами дождь.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +3 до +8 градусов по Цельсию, ночью ожидается также от +3 до +8 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 9 ноября: ночью – от +6 до +8, днем – от +6 до +8 градусов.10 ноября сохранится та же температура днем, ночью ожидается до –5 градусов. Уже с 11 ноября в Молдове немного потеплеет, ожидается до +10 градусов днем, ночью температура опустится до 0 градусов. Такой температурный режим будет сохранятся на протяжении нескольких дней.Праздники и народные приметыВ этот день православные поминают преподобного Нестора Летописца Печерского. Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление к 1112–1113 годам "Повести временных лет".На Руси 9 ноября в народе называли "Андрей", "Нестор", "обеты".В этот день по традиции давали обеты (обещания) выполнить определенную работу или следовать какой-то заповеди в течение нескольких недель, месяцев или года. Именно этот день календаря считался особым, обетным, днем.Иногда случалось, что предки давали обеты после увиденных ими снов, которые считались вещими. Зажиточные люди часто обещали построить храм, поставить крест, приобрести иконы для церкви или дать деньги на ее благоустройство, отправиться в паломничество или уйти в монастырь, могли наложить на себя обет безбрачия. Также в этот день накладывали на себя ограничения в пище – например, зарекались употреблять спиртные напитки, сладкое, мясное.
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Евгений Чебан
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приметы, прогноз погоды, погода, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки

07:00 09.11.2021
© Sputnik / Evghenii PanasencoОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно, временами дождь.
Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +3 до +8 градусов по Цельсию, ночью ожидается также от +3 до +8 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 9 ноября: ночью – от +6 до +8, днем – от +6 до +8 градусов.
10 ноября сохранится та же температура днем, ночью ожидается до –5 градусов. Уже с 11 ноября в Молдове немного потеплеет, ожидается до +10 градусов днем, ночью температура опустится до 0 градусов. Такой температурный режим будет сохранятся на протяжении нескольких дней.

Праздники и народные приметы

В этот день православные поминают преподобного Нестора Летописца Печерского. Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление к 1112–1113 годам "Повести временных лет".
На Руси 9 ноября в народе называли "Андрей", "Нестор", "обеты".
В этот день по традиции давали обеты (обещания) выполнить определенную работу или следовать какой-то заповеди в течение нескольких недель, месяцев или года. Именно этот день календаря считался особым, обетным, днем.
Иногда случалось, что предки давали обеты после увиденных ими снов, которые считались вещими. Зажиточные люди часто обещали построить храм, поставить крест, приобрести иконы для церкви или дать деньги на ее благоустройство, отправиться в паломничество или уйти в монастырь, могли наложить на себя обет безбрачия. Также в этот день накладывали на себя ограничения в пище – например, зарекались употреблять спиртные напитки, сладкое, мясное.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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