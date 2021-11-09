https://ru.sputnik.md/20211109/putin-lukashenko-migranty-granitsa-46278253.html
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусской границе
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусской границе
Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о ситуации на границе Польши и Белоруссии.
2021-11-09T16:27+0200
2021-11-09T16:27+0200
2021-11-09T16:27+0200
россия
граница
владимир путин
ситуация
александр лукашенко
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонную беседу во вторник, 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В ходе разговора стороны обменялись мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.Также в беседе был затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества, подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов, сообщает пресс-служба.Утром в понедельник многочисленная группа беженцев с детьми и вещами двинулась из Белоруссии вдоль трассы к границе с Польшей.В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что в связи с ситуацией с беженцами пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.Польская сторона пытается не допустить проникновения мигрантов на свою территорию. Мигранты стремятся прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное польской стороной. Они режут его специальными кусачками и пытаются смять поваленными деревьями. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.Вечером во вторник в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Они установили палатки и заявили о том, что не намерены уходить.
https://ru.sputnik.md/20211109/peskov-situatsia-granitsa-polsha-glavnoe-zhizn-zdorove-lyudy-46271801.html
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граница, владимир путин, ситуация, александр лукашенко
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусской границе
Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о ситуации на белорусско-польской границе.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонную беседу во вторник, 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора стороны обменялись мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.
Также в беседе был затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества, подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов, сообщает пресс-служба.
Утром в понедельник многочисленная группа беженцев с детьми и вещами двинулась из Белоруссии вдоль трассы к границе с Польшей.
В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что в связи с ситуацией с беженцами пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.
Польская сторона пытается не допустить проникновения мигрантов на свою территорию. Мигранты стремятся прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное польской стороной. Они режут его специальными кусачками и пытаются смять поваленными деревьями. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.
Вечером во вторник в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Они установили палатки и заявили о том, что не намерены уходить.