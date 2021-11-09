https://ru.sputnik.md/20211109/raspisanie-ekzamenov-na-stepen-bakalavra-46274084.html

Расписание экзаменов на степень бакалавра 2022 утверждено в Минобразования

Расписание экзаменов на степень бакалавра 2022 утверждено в Минобразования

Смотрите полное расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове.

2021-11-09T14:22+0200

2021-11-09T14:22+0200

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экзамены на степень бакалавра

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В Министерстве образования и исследований утвердили расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове в 2022 году. Согласно ранее утвержденной структуре учебного года, для выпускников XII класса он завершится 25 мая 2022 года.Экзамены на степень бакалавра пройдут 3-21 июня 2022 года. Первый тест – государственный язык и литература – запланирован на 3 июня. Затем 7 июня ученики напишут экзамен по языку обучения. 10 июня все учащиеся отправятся на тест по иностранному языку. А 14-го и 17-го пройдут экзамены по профильному предмету и по выбору. Еще один тест – родной язык (украинский, болгарский или гагаузский).

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