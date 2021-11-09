https://ru.sputnik.md/20211109/raspisanie-ekzamenov-na-stepen-bakalavra-46274084.html
Расписание экзаменов на степень бакалавра 2022 утверждено в Минобразования
Расписание экзаменов на степень бакалавра 2022 утверждено в Минобразования
Смотрите полное расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове.
2021-11-09T14:22+0200
2021-11-09T14:22+0200
2021-11-09T14:38+0200
инфографика
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экзамены на степень бакалавра
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В Министерстве образования и исследований утвердили расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове в 2022 году. Согласно ранее утвержденной структуре учебного года, для выпускников XII класса он завершится 25 мая 2022 года.Экзамены на степень бакалавра пройдут 3-21 июня 2022 года. Первый тест – государственный язык и литература – запланирован на 3 июня. Затем 7 июня ученики напишут экзамен по языку обучения. 10 июня все учащиеся отправятся на тест по иностранному языку. А 14-го и 17-го пройдут экзамены по профильному предмету и по выбору. Еще один тест – родной язык (украинский, болгарский или гагаузский).
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+74956456601
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в молдове, молдова, расписание, экзамены на степень бакалавра, инфографика
Расписание экзаменов на степень бакалавра 2022 утверждено в Минобразования
14:22 09.11.2021 (обновлено: 14:38 09.11.2021)
Смотрите полное расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове.
В Министерстве образования и исследований утвердили расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове в 2022 году.
Согласно ранее утвержденной структуре учебного года, для выпускников XII класса он завершится 25 мая 2022 года.
Экзамены на степень бакалавра пройдут 3-21 июня 2022 года. Первый тест – государственный язык и литература – запланирован на 3 июня. Затем 7 июня ученики напишут экзамен по языку обучения.
10 июня все учащиеся отправятся на тест по иностранному языку. А 14-го и 17-го пройдут экзамены по профильному предмету и по выбору. Еще один тест – родной язык (украинский, болгарский или гагаузский).