https://ru.sputnik.md/20211109/razrushat-li-khoroshie-lyudi-plokhie-skhemy-46253479.html

Разрушат ли "хорошие люди" плохие схемы

Разрушат ли "хорошие люди" плохие схемы

Выполнит ли PAS и Майя Санду предвыборное обещание о борьбе с коррупцией

2021-11-09T08:30+0200

2021-11-09T08:30+0200

2021-11-09T08:30+0200

радио

коррупция

майя санду

схемы

pas

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Борьба с коррупцией и разрушение многочисленных нечистоплотных схем, где политики участвуют в решении экономических "вопросов", – один из главных заявленных приоритетов и предвыборных обещаний новой власти в Молдове.Новое правительство уже скоро как сто дней у власти, однако кардинальных улучшений в жизни граждан пока не произошло. Более того – все дорожает, жить становится сложнее. Почему так?А также – новый договор с "Газпромом" – это триумфальная победа, полный провал или что-то еще?Выясняем все это с экспертами – экономистами Татьяной Ларюшиной и Галиной Шеларь.

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2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

коррупция, майя санду, схемы, pas, видео