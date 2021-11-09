https://ru.sputnik.md/20211109/razrushat-li-khoroshie-lyudi-plokhie-skhemy-46253479.html
Разрушат ли "хорошие люди" плохие схемы
Разрушат ли "хорошие люди" плохие схемы
Выполнит ли PAS и Майя Санду предвыборное обещание о борьбе с коррупцией
2021-11-09T08:30+0200
2021-11-09T08:30+0200
2021-11-09T08:30+0200
радио
коррупция
майя санду
схемы
pas
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Борьба с коррупцией и разрушение многочисленных нечистоплотных схем, где политики участвуют в решении экономических "вопросов", – один из главных заявленных приоритетов и предвыборных обещаний новой власти в Молдове.Новое правительство уже скоро как сто дней у власти, однако кардинальных улучшений в жизни граждан пока не произошло. Более того – все дорожает, жить становится сложнее. Почему так?А также – новый договор с "Газпромом" – это триумфальная победа, полный провал или что-то еще?Выясняем все это с экспертами – экономистами Татьяной Ларюшиной и Галиной Шеларь.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
коррупция, майя санду, схемы, pas, видео
Разрушат ли "хорошие люди" плохие схемы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем удастся ли власти справиться с коррупцией и выясняем, насколько выгоден стране новый контракт с "Газпромом".
Борьба с коррупцией и разрушение многочисленных нечистоплотных схем, где политики участвуют в решении экономических "вопросов", – один из главных заявленных приоритетов и предвыборных обещаний новой власти в Молдове.
Новое правительство уже скоро как сто дней у власти, однако кардинальных улучшений в жизни граждан пока не произошло. Более того – все дорожает, жить становится сложнее. Почему так?
А также – новый договор с "Газпромом" – это триумфальная победа, полный провал или что-то еще?
Выясняем все это с экспертами – экономистами Татьяной Ларюшиной и Галиной Шеларь.