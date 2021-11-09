Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
В НАРЭ утвердили новые тарифы на природный газ
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211109/razrushat-li-khoroshie-lyudi-plokhie-skhemy-46253479.html
Разрушат ли "хорошие люди" плохие схемы
Разрушат ли "хорошие люди" плохие схемы
Выполнит ли PAS и Майя Санду предвыборное обещание о борьбе с коррупцией
2021-11-09T08:30+0200
2021-11-09T08:30+0200
радио
коррупция
майя санду
схемы
pas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/09/46260852_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f1bbeded52fd2cd345f38687efc87aaf.jpg
Борьба с коррупцией и разрушение многочисленных нечистоплотных схем, где политики участвуют в решении экономических "вопросов", – один из главных заявленных приоритетов и предвыборных обещаний новой власти в Молдове.Новое правительство уже скоро как сто дней у власти, однако кардинальных улучшений в жизни граждан пока не произошло. Более того – все дорожает, жить становится сложнее. Почему так?А также – новый договор с "Газпромом" – это триумфальная победа, полный провал или что-то еще?Выясняем все это с экспертами – экономистами Татьяной Ларюшиной и Галиной Шеларь.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/09/46260852_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dabdfb661c3bd912c1520f04ff45305a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
коррупция, майя санду, схемы, pas, видео

Разрушат ли "хорошие люди" плохие схемы

08:30 09.11.2021
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем удастся ли власти справиться с коррупцией и выясняем, насколько выгоден стране новый контракт с "Газпромом".
Борьба с коррупцией и разрушение многочисленных нечистоплотных схем, где политики участвуют в решении экономических "вопросов", – один из главных заявленных приоритетов и предвыборных обещаний новой власти в Молдове.
Новое правительство уже скоро как сто дней у власти, однако кардинальных улучшений в жизни граждан пока не произошло. Более того – все дорожает, жить становится сложнее. Почему так?
А также – новый договор с "Газпромом" – это триумфальная победа, полный провал или что-то еще?
Выясняем все это с экспертами – экономистами Татьяной Ларюшиной и Галиной Шеларь.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:23Литвиненко - о задержании прокурора Чекан: все должны ответить по закону
10:17В НАРЭ утвердили новые тарифы на природный газ
10:02НАРЭ рассматривает новые тарифы на природный газ
09:45Задержан глава прокуратуры сектора Чеканы в Кишиневе
09:33Как получить пенсию россиянам, живущим в странах СНГ
09:02В доме главы прокуратуры сектора Чеканы проходят обыски
09:00Манастырлы: молдавские политические партии - это кланы
08:48Пока все спали: ситуация на границе с Польшей, газ по "Ямал-Европа" и COVID-19 в мире
08:30Разрушат ли "хорошие люди" плохие схемы
08:00Жук: превратился ли Воронин в Зюганова
07:30Муравский – о 100 днях правительства Молдовы: повторяют ошибки предшественников
07:00Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 9 ноября
ВчераРазработчик вакцины "Спутник V" награжден орденом Александра Невского
ВчераМихаил Саакашвили переведен в тюремную больницу
ВчераПрокурору Китороагэ грозит до 15 лет тюрьмы
ВчераКурс валют на вторник: иностранные валюты растут в цене
ВчераЧто делают в Черном море корабли ВМС США Porter и Mount Whitney
ВчераЕсть ли у правительства Гаврилицы системное видение решения проблем Молдовы
ВчераДвое студентов из Кишинева арестованы по подозрению в торговле наркотиками