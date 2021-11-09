Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211109/sandu-ukaz-otstavka-kulminsky-46285898.html
Майя Санду подписала указ об отставке Кульминского
Майя Санду подписала указ об отставке Кульминского
Текст указа об отставке Кульминского с поста вице-премьера по реинтеграции опубликован на сайте президента.
2021-11-09T20:04+0200
2021-11-09T20:04+0200
политика
в молдове
молдова
майя санду
отставка
влад кульминский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43689053_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_3d9e1a0e684131b9584eed487ca8a7bf.jpg
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду во вторник подписала указ об отставке с должности вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского. Документ опубликован на официальном сайте президента.О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы стало известно 5 ноября. Сам политик объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211105/churya-kulminskiy-ne-vpisalsya-v-pravitelstvennuyu-komandu-46189356.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43689053_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d1d72271fe4edd7132f830b1dbb87718.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, майя санду, отставка, влад кульминский

Майя Санду подписала указ об отставке Кульминского

20:04 09.11.2021
© Photo : Miroslav RotariПремьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Текст указа об отставке Кульминского с поста вице-премьера по реинтеграции опубликован на сайте президента.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду во вторник подписала указ об отставке с должности вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского. Документ опубликован на официальном сайте президента.
"Принять к сведению заявление об отставке господина Владислава Кульминского с должности заместителя премьер-министра по реинтеграции с 5 ноября 2021 года", – говорится в указе.
О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы стало известно 5 ноября. Сам политик объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.
На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.
В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
Политика
Чуря: Кульминский не вписался в правительственную команду
5 ноября, 13:00
До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.
В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:04Майя Санду подписала указ об отставке Кульминского
19:42Не завышен ли тариф на газ для бытовых потребителей в Молдове
19:14В МИД РФ прокомментировали ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе
18:45Оператор мобильной связи восстановил работу своей сети
18:32Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
17:51Дело о поддельных сертификатах COVID-19: задержан семейный врач
17:28"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море
16:54Увольнение госсекретарей, назначенных ДПМ, признано конституционным
16:27Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусской границе
15:59Инцидент в Кишиневе: мужчина бросал камни в здание правительства
15:36Блок ПКРМ-ПСРМ: пусть власти оплатят разницу в цене за газ на первые 100 кубов
15:19В 2024-м Путин выиграет выборы — американские
14:53Поддельные сертификаты COVID-19: проходят обыски на Рышкановке и в Ставченах
14:46"Газпром" начал закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе
14:22Расписание экзаменов на степень бакалавра 2022 утверждено в Минобразования
14:04Песков – о ситуации на границе Польши: самое главное – жизнь и здоровье людей
13:38В Литве объявили ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
13:14Агентство госуслуг Молдовы аннулировало удостоверение личности Илана Шора
12:49Наталья Никонорова: реакция ОБСЕ на нарушения Киева в Донбассе слабая и пассивная
12:33Топливо и бензин дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены