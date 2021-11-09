https://ru.sputnik.md/20211109/sandu-ukaz-otstavka-kulminsky-46285898.html

Майя Санду подписала указ об отставке Кульминского

Майя Санду подписала указ об отставке Кульминского

Текст указа об отставке Кульминского с поста вице-премьера по реинтеграции опубликован на сайте президента.

2021-11-09T20:04+0200

2021-11-09T20:04+0200

2021-11-09T20:04+0200

политика

в молдове

молдова

майя санду

отставка

влад кульминский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43689053_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_3d9e1a0e684131b9584eed487ca8a7bf.jpg

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду во вторник подписала указ об отставке с должности вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского. Документ опубликован на официальном сайте президента.О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы стало известно 5 ноября. Сам политик объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20211105/churya-kulminskiy-ne-vpisalsya-v-pravitelstvennuyu-komandu-46189356.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, молдова, майя санду, отставка, влад кульминский