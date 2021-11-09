https://ru.sputnik.md/20211109/sandu-ukaz-otstavka-kulminsky-46285898.html
Майя Санду подписала указ об отставке Кульминского
Майя Санду подписала указ об отставке Кульминского
Текст указа об отставке Кульминского с поста вице-премьера по реинтеграции опубликован на сайте президента.
2021-11-09T20:04+0200
2021-11-09T20:04+0200
2021-11-09T20:04+0200
политика
в молдове
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майя санду
отставка
влад кульминский
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду во вторник подписала указ об отставке с должности вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского. Документ опубликован на официальном сайте президента.О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы стало известно 5 ноября. Сам политик объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211105/churya-kulminskiy-ne-vpisalsya-v-pravitelstvennuyu-komandu-46189356.html
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в молдове, молдова, майя санду, отставка, влад кульминский
Майя Санду подписала указ об отставке Кульминского
Текст указа об отставке Кульминского с поста вице-премьера по реинтеграции опубликован на сайте президента.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik.
Президент Молдовы Майя Санду во вторник подписала указ об отставке с должности вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского
. Документ опубликован на официальном сайте президента.
"Принять к сведению заявление об отставке господина Владислава Кульминского с должности заместителя премьер-министра по реинтеграции с 5 ноября 2021 года", – говорится в указе.
О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы стало известно 5 ноября. Сам политик объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.
На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.
В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.
До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.
В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.