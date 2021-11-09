https://ru.sputnik.md/20211109/tarif-gaz-bytovye-potrebitely-moldova-46282747.html

Не завышен ли тариф на газ для бытовых потребителей в Молдове

Не завышен ли тариф на газ для бытовых потребителей в Молдове

Эксперт рассказал в каких условиях был установлен новый тариф на газ в Молдове

2021-11-09T19:42+0200

2021-11-09T19:42+0200

2021-11-09T19:42+0200

радио

в молдове

тариф

видео

газ

потребители

сергей унгуряну

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В Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) одобрили разработанный АО "Молдовагаз" проект решения о новом тарифе на природный газ. С 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за кубометр газа.Директор НАРЭ Штефан Крянгэ заявил по итогам заседания, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям обязывает Агентство в данной ситуации изучить тариф и при необходимости скорректировать его до 30 ноября. Он подчеркнул, что тариф не может стать еще выше, чем сейчас.Можно ли было принять более низкий тариф на газ для бытовых потребителей? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну. По его словам, на данный момент дать однозначный ответа невозможно."На первый взгляд кажется, что этот тариф включает в себя и закупочную стоимость газа и стоимость по транспортировке. Они в процентном соотношении и по сравнению со старым тарифом примерно соответствуют. При этом в "Молдовагазе" сообщили, что еще не включили никакие финансовые отклонения, то есть те потери, которые у них были до сих пор", – сказал Унгуряну.По его мнению, это говорит о том, что "возможно, через два-три месяца будет еще одна ревизия тарифов, чтобы включить какие-то из этих финансовых потерь, которые были у компании за последний период".Эксперт напомнил, что поскольку было принято решение об объявлении ЧП в энергетическом секторе, все решения принимаются быстро. Кроме того, произошло отклонение от законов о транспарентности и эксперты больше не могут в течение двух недель проанализировать документы, проверить корректность цифр. "Здесь такого не было. "Молдовагаз" выступила с предложением, которое очень быстро – менее чем за полчаса, за 20 минут – утвердили. Примерно можно сказать, что тариф был ожидаем, так как и ранее мы рассчитывали, что он окажется около 10-10,5 лея за кубометр для конечных потребителей в сетях низкого давления", – сказал Унгуряну.Новые тарифы на газСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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