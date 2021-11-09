Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211109/tarif-gaz-bytovye-potrebitely-moldova-46282747.html
Не завышен ли тариф на газ для бытовых потребителей в Молдове
Не завышен ли тариф на газ для бытовых потребителей в Молдове
Эксперт рассказал в каких условиях был установлен новый тариф на газ в Молдове
2021-11-09T19:42+0200
2021-11-09T19:42+0200
радио
в молдове
тариф
видео
газ
потребители
сергей унгуряну
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/09/46282683_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_1727283ffce8240db91babdfdf516324.jpg
В Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) одобрили разработанный АО "Молдовагаз" проект решения о новом тарифе на природный газ. С 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за кубометр газа.Директор НАРЭ Штефан Крянгэ заявил по итогам заседания, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям обязывает Агентство в данной ситуации изучить тариф и при необходимости скорректировать его до 30 ноября. Он подчеркнул, что тариф не может стать еще выше, чем сейчас.Можно ли было принять более низкий тариф на газ для бытовых потребителей? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну. По его словам, на данный момент дать однозначный ответа невозможно."На первый взгляд кажется, что этот тариф включает в себя и закупочную стоимость газа и стоимость по транспортировке. Они в процентном соотношении и по сравнению со старым тарифом примерно соответствуют. При этом в "Молдовагазе" сообщили, что еще не включили никакие финансовые отклонения, то есть те потери, которые у них были до сих пор", – сказал Унгуряну.По его мнению, это говорит о том, что "возможно, через два-три месяца будет еще одна ревизия тарифов, чтобы включить какие-то из этих финансовых потерь, которые были у компании за последний период".Эксперт напомнил, что поскольку было принято решение об объявлении ЧП в энергетическом секторе, все решения принимаются быстро. Кроме того, произошло отклонение от законов о транспарентности и эксперты больше не могут в течение двух недель проанализировать документы, проверить корректность цифр. "Здесь такого не было. "Молдовагаз" выступила с предложением, которое очень быстро – менее чем за полчаса, за 20 минут – утвердили. Примерно можно сказать, что тариф был ожидаем, так как и ранее мы рассчитывали, что он окажется около 10-10,5 лея за кубометр для конечных потребителей в сетях низкого давления", – сказал Унгуряну.Новые тарифы на газСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/09/46282683_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c5e4c8fbabbaea5a85a754b07913710.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, тариф, видео, газ, потребители, видео, сергей унгуряну

Не завышен ли тариф на газ для бытовых потребителей в Молдове

19:42 09.11.2021
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Эксперт в области энергетики прокомментировал, как рост тарифа на газ отразится на ценах.
В Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) одобрили разработанный АО "Молдовагаз" проект решения о новом тарифе на природный газ. С 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за кубометр газа.

Директор НАРЭ Штефан Крянгэ заявил по итогам заседания, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям обязывает Агентство в данной ситуации изучить тариф и при необходимости скорректировать его до 30 ноября. Он подчеркнул, что тариф не может стать еще выше, чем сейчас.
Можно ли было принять более низкий тариф на газ для бытовых потребителей? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну. По его словам, на данный момент дать однозначный ответа невозможно.
"На первый взгляд кажется, что этот тариф включает в себя и закупочную стоимость газа и стоимость по транспортировке. Они в процентном соотношении и по сравнению со старым тарифом примерно соответствуют. При этом в "Молдовагазе" сообщили, что еще не включили никакие финансовые отклонения, то есть те потери, которые у них были до сих пор", – сказал Унгуряну.
По его мнению, это говорит о том, что "возможно, через два-три месяца будет еще одна ревизия тарифов, чтобы включить какие-то из этих финансовых потерь, которые были у компании за последний период".
Эксперт напомнил, что поскольку было принято решение об объявлении ЧП в энергетическом секторе, все решения принимаются быстро. Кроме того, произошло отклонение от законов о транспарентности и эксперты больше не могут в течение двух недель проанализировать документы, проверить корректность цифр.
"Здесь такого не было. "Молдовагаз" выступила с предложением, которое очень быстро – менее чем за полчаса, за 20 минут – утвердили. Примерно можно сказать, что тариф был ожидаем, так как и ранее мы рассчитывали, что он окажется около 10-10,5 лея за кубометр для конечных потребителей в сетях низкого давления", – сказал Унгуряну.

Новые тарифы на газ

Согласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:04Майя Санду подписала указ об отставке Кульминского
19:42Не завышен ли тариф на газ для бытовых потребителей в Молдове
19:14В МИД РФ прокомментировали ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе
18:45Оператор мобильной связи восстановил работу своей сети
18:32Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
17:51Дело о поддельных сертификатах COVID-19: задержан семейный врач
17:28"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море
16:54Увольнение госсекретарей, назначенных ДПМ, признано конституционным
16:27Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусской границе
15:59Инцидент в Кишиневе: мужчина бросал камни в здание правительства
15:36Блок ПКРМ-ПСРМ: пусть власти оплатят разницу в цене за газ на первые 100 кубов
15:19В 2024-м Путин выиграет выборы — американские
14:53Поддельные сертификаты COVID-19: проходят обыски на Рышкановке и в Ставченах
14:46"Газпром" начал закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе
14:22Расписание экзаменов на степень бакалавра 2022 утверждено в Минобразования
14:04Песков – о ситуации на границе Польши: самое главное – жизнь и здоровье людей
13:38В Литве объявили ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
13:14Агентство госуслуг Молдовы аннулировало удостоверение личности Илана Шора
12:49Наталья Никонорова: реакция ОБСЕ на нарушения Киева в Донбассе слабая и пассивная
12:33Топливо и бензин дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены