https://ru.sputnik.md/20211109/toplivo-nare-tseny-46269612.html
Топливо и бензин дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Топливо и бензин дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
НАРЭ опубликовало максимальные цены на 95-й бензин и дизельное топливо, которые вступают в силу с 10 ноября
2021-11-09T12:33+0200
2021-11-09T12:33+0200
2021-11-09T12:33+0200
общество
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные с 10 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на десять банов и опустится до 21,71 лея.Цена на дизтопливо упадет на три бана и составит 18,58 лея за литр.На протяжении нескольких месяцев горючее дорожало.С этой недели начался медленный спад. Сначала вниз поползли цены на дизтопливо, а 4 ноября было зарегистрировано первое за последнее время снижение цены на 95-й бензин.В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении, опубликованном ранее на сайте агентства.В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
Топливо и бензин дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные с 10 ноября.
Так, цена на 95-й бензин подешевеет на десять банов и опустится до 21,71 лея.
Цена на дизтопливо упадет на три бана и составит 18,58 лея за литр.
На протяжении нескольких месяцев горючее дорожало.
С этой недели начался медленный спад. Сначала вниз поползли цены на дизтопливо, а 4 ноября было зарегистрировано первое за последнее время снижение цены на 95-й бензин.
В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты.
"В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении, опубликованном ранее на сайте агентства.
В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.