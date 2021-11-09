https://ru.sputnik.md/20211109/uvolnenie-priznano-konstitutsionnym-46278113.html

Увольнение госсекретарей, назначенных ДПМ, признано конституционным

Увольнение госсекретарей, назначенных ДПМ, признано конституционным

КС признал конституционным увольнение госсекретарей министерств, назначенных Демпартией

2021-11-09T16:54+0200

2021-11-09T16:54+0200

2021-11-09T16:54+0200

правительство

конституционный суд

майя санду

политика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал законным упразднение должностей госсекретарей министерств и руководителей территориальных отделений госканцелярии в 2019 году. Благодаря этим изменениям в законодательстве правительство действующего президента Майи Санду избавилось от многих ставленников прежней власти в 2019 году.Многие из уволенных тогда чиновников обжаловали свое увольнение в Конституционном суде. В своих обращениях в суд они упрекали коалиционное парламентское большинство и правительство под руководством Майи Санду в незаконном увольнении по политическим мотивам в 2019 году.Авторы 12 жалоб требовали признать неконституционными изменения, внесенные в целый ряд законов, касающихся государственной службы, принятых парламентом 5 июля 2019, а также принятое во исполнение этого закона постановление правительства.Авторы отмечали, что с помощью подобного правового механизма новая власть расправилась с неугодными чиновниками по политическим мотивам.Конституционный суд признал изменения конституционными.Напомним, летом 2019 года парламент принял Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, который позволил упразднить должности госсекретарей министерств и других чиновников и позволил правительству уволить госслужащих, назначенных Демократической партией.

https://ru.sputnik.md/20190620/mnogochislennye-otstavki-kakie-resheniya-prinyali-v-pravitelstve-26496508.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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правительство, конституционный суд, майя санду, в молдове, молдова