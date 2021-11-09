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Увольнение госсекретарей, назначенных ДПМ, признано конституционным
Увольнение госсекретарей, назначенных ДПМ, признано конституционным
КС признал конституционным увольнение госсекретарей министерств, назначенных Демпартией
2021-11-09T16:54+0200
2021-11-09T16:54+0200
правительство
конституционный суд
майя санду
политика
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал законным упразднение должностей госсекретарей министерств и руководителей территориальных отделений госканцелярии в 2019 году. Благодаря этим изменениям в законодательстве правительство действующего президента Майи Санду избавилось от многих ставленников прежней власти в 2019 году.Многие из уволенных тогда чиновников обжаловали свое увольнение в Конституционном суде. В своих обращениях в суд они упрекали коалиционное парламентское большинство и правительство под руководством Майи Санду в незаконном увольнении по политическим мотивам в 2019 году.Авторы 12 жалоб требовали признать неконституционными изменения, внесенные в целый ряд законов, касающихся государственной службы, принятых парламентом 5 июля 2019, а также принятое во исполнение этого закона постановление правительства.Авторы отмечали, что с помощью подобного правового механизма новая власть расправилась с неугодными чиновниками по политическим мотивам.Конституционный суд признал изменения конституционными.Напомним, летом 2019 года парламент принял Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, который позволил упразднить должности госсекретарей министерств и других чиновников и позволил правительству уволить госслужащих, назначенных Демократической партией.
https://ru.sputnik.md/20190620/mnogochislennye-otstavki-kakie-resheniya-prinyali-v-pravitelstve-26496508.html
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Евгений Чебан
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правительство, конституционный суд, майя санду, в молдове, молдова

Увольнение госсекретарей, назначенных ДПМ, признано конституционным

16:54 09.11.2021
© Sputnik / Anatolii KiriakЗдание Конституционного суда Молдавии
Здание Конституционного суда Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Конституционный суд признал конституционными постановление правительства Майи Санду, принятое в 2019 году.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал законным упразднение должностей госсекретарей министерств и руководителей территориальных отделений госканцелярии в 2019 году. Благодаря этим изменениям в законодательстве правительство действующего президента Майи Санду избавилось от многих ставленников прежней власти в 2019 году.
Многие из уволенных тогда чиновников обжаловали свое увольнение в Конституционном суде. В своих обращениях в суд они упрекали коалиционное парламентское большинство и правительство под руководством Майи Санду в незаконном увольнении по политическим мотивам в 2019 году.
Авторы 12 жалоб требовали признать неконституционными изменения, внесенные в целый ряд законов, касающихся государственной службы, принятых парламентом 5 июля 2019, а также принятое во исполнение этого закона постановление правительства.
Авторы отмечали, что с помощью подобного правового механизма новая власть расправилась с неугодными чиновниками по политическим мотивам.
Конституционный суд признал изменения конституционными.

"Эти действия были направлены на разблокирование работы министерств и выполнение программы правительства, обеспечение национальной безопасности и борьбу с коррупцией", – заявила во время брифинга по итогам заседания глава КС Домника Маноле.

Напомним, летом 2019 года парламент принял Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, который позволил упразднить должности госсекретарей министерств и других чиновников и позволил правительству уволить госслужащих, назначенных Демократической партией.
Prima ședință a Guvernului condus de Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 20.06.2019
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