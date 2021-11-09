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В доме главы прокуратуры сектора Чеканы проходят обыски
В доме главы прокуратуры сектора Чеканы проходят обыски
В доме главы прокуратуры сектора Чеканы Игоря Попы проходят обыски
2021-11-09T09:02+0200
2021-11-09T09:14+0200
прокурор
обыски
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) проводят обыски в доме главы прокуратуры сектора Чеканы Игоря Попы. Информацию подтвердил для Sputnik Молдова пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек. Она отметила, что детали результатов обысков будут представлены позже.Как пишут в прессе, обыски могут быть связаны с уголовным делом по факту незаконного обогащения. Напомним, Попа был заместителем генпрокурора в период правления Демократической партии. Он начал свою профессиональную деятельность 25 лет назад в качестве следователя в прокуратуре сектора Рышкановка в Кишиневе. В 2002 году он побывал на нескольких важных должностях в отделе по расследованию особых уголовных дел Генеральной прокуратуры, дойдя до начальника отдела. Попа также был прокурором специальных миссий в Генеральной прокуратуре.
https://ru.sputnik.md/20211028/delo-stoyanoglo-pyat-podozrevaemykh-provedeno-chetyre-obyska-45978434.html
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прокурор, обыски, в молдове, молдова

В доме главы прокуратуры сектора Чеканы проходят обыски

09:02 09.11.2021 (обновлено: 09:14 09.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariPercheziții la INI
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Родика Герчиу
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Обыски могут быть связаны с уголовным делом по факту незаконного обогащения.
КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) проводят обыски в доме главы прокуратуры сектора Чеканы Игоря Попы.
Информацию подтвердил для Sputnik Молдова пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.
Она отметила, что детали результатов обысков будут представлены позже.
Как пишут в прессе, обыски могут быть связаны с уголовным делом по факту незаконного обогащения.
Напомним, Попа был заместителем генпрокурора в период правления Демократической партии.
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Он начал свою профессиональную деятельность 25 лет назад в качестве следователя в прокуратуре сектора Рышкановка в Кишиневе. В 2002 году он побывал на нескольких важных должностях в отделе по расследованию особых уголовных дел Генеральной прокуратуры, дойдя до начальника отдела.
Попа также был прокурором специальных миссий в Генеральной прокуратуре.
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