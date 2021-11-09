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Жук: превратился ли Воронин в Зюганова
Жук: превратился ли Воронин в Зюганова
Политолог рассказал о том, почему Владимир Воронин снова возглавил Партию коммунистов и о планах лидера молдавских коммунистов
2021-11-09T08:00+0200
2021-11-09T08:00+0200
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Жук: превратился ли Воронин в Зюганова
Жук: превратился ли Воронин в Зюганова
Владимир Воронин был вновь избран председателем Партии коммунистов Республики Молдова. Такое решение принял съезд ПКРМ, который состоялся 7 ноября в Кишиневе. В сентябре 2021 года в эфире радиостудии Sputnik Молдова Владимир Воронин заявлял, что предложит делегатам съезда выбрать другого человека на пост председателя партии.Не превратится ли новый лидер коммунистов Молдовы в некий аналог лидера КПРФ и системного оппозиционера Геннадия Зюганова, чья партия грезит имперскими комплексами, советским величием и только потом левыми идеями?На то, что Воронина переизбрали на должность председателя Партии коммунистов Молдовы, повлияло два фактора. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.Первый фактор – это возвращение Воронина в большую политику и в парламент, где чувствует себя уютно и, фактически возглавляя Блок социалистов и коммунистов, может выражать собственное мнение, отличное от мнения фракции. И второй – отсутствие желающих в Партии коммунистов взять на себя ответственность за партию.По мнению Жука, Воронин планирует объединить все левые силы, создав крупное левое формирование в Молдове. Весь вопрос, как на это отреагирует Партия социалистов."Все идет к тому, что в Молдове не будет досрочных парламентских выборов, а следующие выборы состоятся только в 2025 году. Я не знаю, как поведет себя Партия коммунистов на выборах генерального примара в 2023 году, но сейчас ясно, что Владимир Воронин продолжит руководить своей партией, с которой связаны как большие успехи, так и их отсутствие", – заключил политолог.
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Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, владимир воронин, виктор жук, партия коммунистов, партия социалистов республики молдова

Жук: превратился ли Воронин в Зюганова

08:00 09.11.2021
Радио
Жук: превратился ли Воронин в Зюганова
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Политолог рассказал о факторах, повлиявших на то, что Владимир Воронин снова возглавил Партию коммунистов, и о перспективах молдавского левого .
Владимир Воронин был вновь избран председателем Партии коммунистов Республики Молдова. Такое решение принял съезд ПКРМ, который состоялся 7 ноября в Кишиневе. В сентябре 2021 года в эфире радиостудии Sputnik Молдова Владимир Воронин заявлял, что предложит делегатам съезда выбрать другого человека на пост председателя партии.
Не превратится ли новый лидер коммунистов Молдовы в некий аналог лидера КПРФ и системного оппозиционера Геннадия Зюганова, чья партия грезит имперскими комплексами, советским величием и только потом левыми идеями?
На то, что Воронина переизбрали на должность председателя Партии коммунистов Молдовы, повлияло два фактора. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.
Первый фактор – это возвращение Воронина в большую политику и в парламент, где чувствует себя уютно и, фактически возглавляя Блок социалистов и коммунистов, может выражать собственное мнение, отличное от мнения фракции. И второй – отсутствие желающих в Партии коммунистов взять на себя ответственность за партию.

"Ни для кого не секрет, что сегодня Партия коммунистов не пользуется широкой электоральной поддержкой, и только фигура Владимира Воронина держит ее на политическом плаву. Хотя кроме него там есть еще несколько очень высококвалифицированных специалистов, которые не захотели взять на себя такую серьезную ответственность", – рассказал эксперт.

По мнению Жука, Воронин планирует объединить все левые силы, создав крупное левое формирование в Молдове. Весь вопрос, как на это отреагирует Партия социалистов.
"Все идет к тому, что в Молдове не будет досрочных парламентских выборов, а следующие выборы состоятся только в 2025 году. Я не знаю, как поведет себя Партия коммунистов на выборах генерального примара в 2023 году, но сейчас ясно, что Владимир Воронин продолжит руководить своей партией, с которой связаны как большие успехи, так и их отсутствие", – заключил политолог.
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