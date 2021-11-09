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Жук: превратился ли Воронин в Зюганова

Жук: превратился ли Воронин в Зюганова

Политолог рассказал о том, почему Владимир Воронин снова возглавил Партию коммунистов и о планах лидера молдавских коммунистов

2021-11-09T08:00+0200

2021-11-09T08:00+0200

2021-11-09T08:00+0200

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Жук: превратился ли Воронин в Зюганова Жук: превратился ли Воронин в Зюганова

Владимир Воронин был вновь избран председателем Партии коммунистов Республики Молдова. Такое решение принял съезд ПКРМ, который состоялся 7 ноября в Кишиневе. В сентябре 2021 года в эфире радиостудии Sputnik Молдова Владимир Воронин заявлял, что предложит делегатам съезда выбрать другого человека на пост председателя партии.Не превратится ли новый лидер коммунистов Молдовы в некий аналог лидера КПРФ и системного оппозиционера Геннадия Зюганова, чья партия грезит имперскими комплексами, советским величием и только потом левыми идеями?На то, что Воронина переизбрали на должность председателя Партии коммунистов Молдовы, повлияло два фактора. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.Первый фактор – это возвращение Воронина в большую политику и в парламент, где чувствует себя уютно и, фактически возглавляя Блок социалистов и коммунистов, может выражать собственное мнение, отличное от мнения фракции. И второй – отсутствие желающих в Партии коммунистов взять на себя ответственность за партию.По мнению Жука, Воронин планирует объединить все левые силы, создав крупное левое формирование в Молдове. Весь вопрос, как на это отреагирует Партия социалистов."Все идет к тому, что в Молдове не будет досрочных парламентских выборов, а следующие выборы состоятся только в 2025 году. Я не знаю, как поведет себя Партия коммунистов на выборах генерального примара в 2023 году, но сейчас ясно, что Владимир Воронин продолжит руководить своей партией, с которой связаны как большие успехи, так и их отсутствие", – заключил политолог.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, владимир воронин, виктор жук, партия коммунистов, партия социалистов республики молдова