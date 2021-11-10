https://ru.sputnik.md/20211110/antirekord-po-letalnosti-ot-covid-19-zaregistrirovan-v-moldove-46317655.html

Рекордное количество летальных исходов от COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Рекордное количество летальных исходов от COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

2021-11-10T20:02+0200

2021-11-10T20:02+0200

2021-11-10T22:49+0200

коронавирус

минздрав

эпидемия

статистика

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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 980 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечено три случая импорта инфекции: два из Италии и один — из Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 349 568.У работников системы здравоохранения выявлены 19 случаев заражения: 6 — у врачей, 6 — у медсестер и 7 — у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6034 теста.Госпитализированы 2757 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 277 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 49).В то же время за сутки выздоровели 1325 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 328 694.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 60 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8253.Позже в Министерстве здравоохранения уточнили, что в статистике за сутки была допущена неточность: за минувшие 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений скончался 51 человек, еще 9 умерших относятся к данным предыдущих периодов.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211110/voz-koronavirus-zhit-virus-46295334.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

минздрав, эпидемия, статистика