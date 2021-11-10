https://ru.sputnik.md/20211110/antirekord-po-letalnosti-ot-covid-19-zaregistrirovan-v-moldove-46317655.html
Рекордное количество летальных исходов от COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Рекордное количество летальных исходов от COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом
2021-11-10T20:02+0200
2021-11-10T20:02+0200
2021-11-10T22:49+0200
коронавирус
минздрав
эпидемия
статистика
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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 980 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечено три случая импорта инфекции: два из Италии и один — из Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 349 568.У работников системы здравоохранения выявлены 19 случаев заражения: 6 — у врачей, 6 — у медсестер и 7 — у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6034 теста.Госпитализированы 2757 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 277 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 49).В то же время за сутки выздоровели 1325 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 328 694.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 60 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8253.Позже в Министерстве здравоохранения уточнили, что в статистике за сутки была допущена неточность: за минувшие 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений скончался 51 человек, еще 9 умерших относятся к данным предыдущих периодов.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
https://ru.sputnik.md/20211110/voz-koronavirus-zhit-virus-46295334.html
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Александр Исаев
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минздрав, эпидемия, статистика
Рекордное количество летальных исходов от COVID-19 зарегистрировано в Молдове
20:02 10.11.2021 (обновлено: 22:49 10.11.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 980 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Отмечено три случая импорта инфекции: два из Италии и один — из Германии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 349 568.
У работников системы здравоохранения выявлены 19 случаев заражения: 6 — у врачей, 6 — у медсестер и 7 — у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 6034 теста.
Госпитализированы 2757 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 277 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 49).
В то же время за сутки выздоровели 1325 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 328 694.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 60 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8253.
Позже в Министерстве здравоохранения уточнили
, что в статистике за сутки была допущена неточность: за минувшие 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений скончался 51 человек, еще 9 умерших относятся к данным предыдущих периодов.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.