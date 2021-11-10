https://ru.sputnik.md/20211110/benzin-dizel-desheveyut-nare-opublikovalo-maksimalnye-tseny-46298613.html

Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены

В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 11 ноября

2021-11-10T12:33+0200

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экономика

в молдове

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нарэ

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные с 11 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на восемь банов и опустится до 21,63 лея.Цена на дизтопливо упадет на два бана и составит 18,56 лея за литр.На протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад. Первыми вниз поползли цены на дизтопливо, а 4 ноября было зарегистрировано первое за последнее время снижение цены на 95-й бензин.В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты. В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.

https://ru.sputnik.md/20211106/ostrye-zayavleniya-tarif-gaz-tseny-rost-itogi-nedeli-moldova-46206362.html

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2021

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, цены, топливо, нарэ