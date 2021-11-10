https://ru.sputnik.md/20211110/benzin-dizel-desheveyut-nare-opublikovalo-maksimalnye-tseny-46298613.html
Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 11 ноября
2021-11-10T12:33+0200
2021-11-10T12:33+0200
2021-11-10T12:33+0200
экономика
в молдове
цены
топливо
нарэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44955402_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_0b4c4178270ca52b02b51a5fecd8214a.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные с 11 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на восемь банов и опустится до 21,63 лея.Цена на дизтопливо упадет на два бана и составит 18,56 лея за литр.На протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад. Первыми вниз поползли цены на дизтопливо, а 4 ноября было зарегистрировано первое за последнее время снижение цены на 95-й бензин.В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты. В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
https://ru.sputnik.md/20211106/ostrye-zayavleniya-tarif-gaz-tseny-rost-itogi-nedeli-moldova-46206362.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44955402_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_41f7f4e8a4ced432135f6c54631cf4a9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, цены, топливо, нарэ
Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные с 11 ноября.
Так, цена на 95-й бензин подешевеет на восемь банов и опустится до 21,63 лея.
Цена на дизтопливо упадет на два бана и составит 18,56 лея за литр.
На протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад. Первыми вниз поползли цены на дизтопливо, а 4 ноября было зарегистрировано первое за последнее время снижение цены на 95-й бензин.
В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты. В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.