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Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 11 ноября
2021-11-10T12:33+0200
2021-11-10T12:33+0200
экономика
в молдове
цены
топливо
нарэ
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные с 11 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на восемь банов и опустится до 21,63 лея.Цена на дизтопливо упадет на два бана и составит 18,56 лея за литр.На протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад. Первыми вниз поползли цены на дизтопливо, а 4 ноября было зарегистрировано первое за последнее время снижение цены на 95-й бензин.В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты. В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
https://ru.sputnik.md/20211106/ostrye-zayavleniya-tarif-gaz-tseny-rost-itogi-nedeli-moldova-46206362.html
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в молдове, цены, топливо, нарэ

Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены

12:33 10.11.2021
© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные с 11 ноября.
Так, цена на 95-й бензин подешевеет на восемь банов и опустится до 21,63 лея.
Цена на дизтопливо упадет на два бана и составит 18,56 лея за литр.
На протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад. Первыми вниз поползли цены на дизтопливо, а 4 ноября было зарегистрировано первое за последнее время снижение цены на 95-й бензин.
Острые заявления, тариф на газ и цены на продукты: итоги недели в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
Радио
Острые заявления, тариф на газ и цепной рост цен: итоги недели в Молдове
6 ноября, 11:36
В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты. В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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