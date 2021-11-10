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COVID-19 в Молдове: страна вышла из "красного кода"
COVID-19 в Молдове: страна вышла из "красного кода"
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Молдове снижается.
2021-11-10T15:51+0200
2021-11-10T16:35+0200
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в молдове
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Большинство районов и населенных пунктов Молдовы вышли из-под действия "красного кода" COVID-опасности в связи со снижением количества новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску на пресс-конференции в среду. Она отметила, что за последнюю неделю зарегистрировано уменьшение количества заражений на 16% в соотношении с соответствующими данными, зафиксированными неделей ранее. А по сравнению с показателями середины октября снижение достигает 30%. По ее словам, на данный момент пять административных территорий находятся под действием "красного кода": Бельцы, Кишинев, Вулканештский и Глодянский районы, а также Приднестровье. Госсекретарь рассказала, что наблюдается положительная динамика и с госпитализацией пациентов с коронавирусом. На настоящее время занято 80% из всех коек, выделенных для таких больных. "В отделениях интенсивной терапии находятся 341 человек, к ИВЛ подключены 43", – добавила Николаеску. Как считает представитель Минздрава, опасения вызывают показатели смертности от осложнений коронавирусной инфекции: лишь за последнюю неделю погибли 309 человек, что больше на 5% по сравнению с показателями неделей ранее. Николаеску добавила, что высокая смертность может быть связана с большим ростом количества новых случаев, начавшимся с середины октября. В заключение она отметила, что темп вакцинации в Молдове замедляется, и призвала всех пройти иммунизацию.
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в молдове, молдова, минздрав, красный код

COVID-19 в Молдове: страна вышла из "красного кода"

15:51 10.11.2021 (обновлено: 16:35 10.11.2021)
© Photo : Miroslav RotariВрач
Врач - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
Все материалы
В Минздраве Молдовы заявили о снижении количества новых случаев заражения коронавирусом в стране.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Большинство районов и населенных пунктов Молдовы вышли из-под действия "красного кода" COVID-опасности в связи со снижением количества новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску на пресс-конференции в среду.
Она отметила, что за последнюю неделю зарегистрировано уменьшение количества заражений на 16% в соотношении с соответствующими данными, зафиксированными неделей ранее. А по сравнению с показателями середины октября снижение достигает 30%.

"Текущая волна пандемии, начавшаяся в Молдове в августе, спадает. Пик волны заражений пришелся на середину октября, и сейчас наблюдается спад. За две недели произошло снижение на 30%", – отметила Николаеску.

По ее словам, на данный момент пять административных территорий находятся под действием "красного кода": Бельцы, Кишинев, Вулканештский и Глодянский районы, а также Приднестровье.
Госсекретарь рассказала, что наблюдается положительная динамика и с госпитализацией пациентов с коронавирусом. На настоящее время занято 80% из всех коек, выделенных для таких больных.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 341 человек, к ИВЛ подключены 43", – добавила Николаеску.
Медик - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
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Все больше районов Молдовы выходят из "красного кода" COVID-опасности
8 ноября, 17:51
Как считает представитель Минздрава, опасения вызывают показатели смертности от осложнений коронавирусной инфекции: лишь за последнюю неделю погибли 309 человек, что больше на 5% по сравнению с показателями неделей ранее.
Николаеску добавила, что высокая смертность может быть связана с большим ростом количества новых случаев, начавшимся с середины октября.

"Можно констатировать, что Молдова достигла пика этой волны, но это не значит, что можно расслабляться. Эпидемиологическая ситуация зависит от дисциплинированности граждан", – заявила госсекретарь.

В заключение она отметила, что темп вакцинации в Молдове замедляется, и призвала всех пройти иммунизацию.
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