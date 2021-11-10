https://ru.sputnik.md/20211110/covid-19-moldova-krasnyy-kod-46303447.html

COVID-19 в Молдове: страна вышла из "красного кода"

COVID-19 в Молдове: страна вышла из "красного кода"

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Молдове снижается.

2021-11-10T15:51+0200

2021-11-10T15:51+0200

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коронавирус

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Большинство районов и населенных пунктов Молдовы вышли из-под действия "красного кода" COVID-опасности в связи со снижением количества новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску на пресс-конференции в среду. Она отметила, что за последнюю неделю зарегистрировано уменьшение количества заражений на 16% в соотношении с соответствующими данными, зафиксированными неделей ранее. А по сравнению с показателями середины октября снижение достигает 30%. По ее словам, на данный момент пять административных территорий находятся под действием "красного кода": Бельцы, Кишинев, Вулканештский и Глодянский районы, а также Приднестровье. Госсекретарь рассказала, что наблюдается положительная динамика и с госпитализацией пациентов с коронавирусом. На настоящее время занято 80% из всех коек, выделенных для таких больных. "В отделениях интенсивной терапии находятся 341 человек, к ИВЛ подключены 43", – добавила Николаеску. Как считает представитель Минздрава, опасения вызывают показатели смертности от осложнений коронавирусной инфекции: лишь за последнюю неделю погибли 309 человек, что больше на 5% по сравнению с показателями неделей ранее. Николаеску добавила, что высокая смертность может быть связана с большим ростом количества новых случаев, начавшимся с середины октября. В заключение она отметила, что темп вакцинации в Молдове замедляется, и призвала всех пройти иммунизацию.

https://ru.sputnik.md/20211108/moldova-krasnyy-kod-covid-opasnosti-46250236.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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в молдове, молдова, минздрав, красный код