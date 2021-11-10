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Депутаты парламента соберутся на заседание в четверг
Депутаты парламента соберутся на заседание в четверг
Депутаты заслушают отчет о деятельности Совета по телевидению и радио в 2020 году, а также рассмотрят ряд важных законопроектов.
2021-11-10T19:15+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Пленарное заседание парламента состоится в четверг, 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа. Согласно решению Постоянного бюро парламента, на заседании будет заслушан отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год.В первом чтении будет обсуждаться проект о рекламе и поправки к закону об организации и проведении азартных игр.Народные избранники в окончательном чтении рассмотрят также проект, предусматривающий установление некоторых мер в период чрезвычайного положения, и законодательную инициативу о механизме проверки инвестиций, важных для государственной безопасности.Во втором чтении будет обсуждаться и законопроект о ратификации соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Молдовой и Великобританией.Предыдущее заседание законодательного форума прошло в четверг, 4 ноября.
https://ru.sputnik.md/20211104/komissiya-kontrolyu-protsessom-reintegratsii-moldovy-sozdana-parlamente-46169612.html
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в молдове, молдова, депутаты, парламент

Депутаты парламента соберутся на заседание в четверг

19:15 10.11.2021 (обновлено: 19:20 10.11.2021)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы 21 октября 2021
Заседание парламента Молдовы 21 октября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Депутаты заслушают отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год, а также рассмотрят ряд важных законопроектов.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Пленарное заседание парламента состоится в четверг, 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Согласно решению Постоянного бюро парламента, на заседании будет заслушан отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год.
В первом чтении будет обсуждаться проект о рекламе и поправки к закону об организации и проведении азартных игр.
Народные избранники в окончательном чтении рассмотрят также проект, предусматривающий установление некоторых мер в период чрезвычайного положения, и законодательную инициативу о механизме проверки инвестиций, важных для государственной безопасности.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Политика
Комиссия по контролю за процессом реинтеграции Молдовы создана в парламенте
4 ноября, 16:28
Во втором чтении будет обсуждаться и законопроект о ратификации соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Молдовой и Великобританией.
Предыдущее заседание законодательного форума прошло в четверг, 4 ноября.
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