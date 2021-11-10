https://ru.sputnik.md/20211110/deputaty-parlamenta-soberutsya-na-zasedanie-v-chetverg--46315824.html

Депутаты парламента соберутся на заседание в четверг

Депутаты парламента соберутся на заседание в четверг

Депутаты заслушают отчет о деятельности Совета по телевидению и радио в 2020 году, а также рассмотрят ряд важных законопроектов.

2021-11-10T19:15+0200

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Пленарное заседание парламента состоится в четверг, 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа. Согласно решению Постоянного бюро парламента, на заседании будет заслушан отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год.В первом чтении будет обсуждаться проект о рекламе и поправки к закону об организации и проведении азартных игр.Народные избранники в окончательном чтении рассмотрят также проект, предусматривающий установление некоторых мер в период чрезвычайного положения, и законодательную инициативу о механизме проверки инвестиций, важных для государственной безопасности.Во втором чтении будет обсуждаться и законопроект о ратификации соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Молдовой и Великобританией.Предыдущее заседание законодательного форума прошло в четверг, 4 ноября.

https://ru.sputnik.md/20211104/komissiya-kontrolyu-protsessom-reintegratsii-moldovy-sozdana-parlamente-46169612.html

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