https://ru.sputnik.md/20211110/deputaty-parlamenta-soberutsya-na-zasedanie-v-chetverg--46315824.html
Депутаты парламента соберутся на заседание в четверг
Депутаты парламента соберутся на заседание в четверг
Депутаты заслушают отчет о деятельности Совета по телевидению и радио в 2020 году, а также рассмотрят ряд важных законопроектов.
2021-11-10T19:15+0200
2021-11-10T19:15+0200
2021-11-10T19:20+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Пленарное заседание парламента состоится в четверг, 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа. Согласно решению Постоянного бюро парламента, на заседании будет заслушан отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год.В первом чтении будет обсуждаться проект о рекламе и поправки к закону об организации и проведении азартных игр.Народные избранники в окончательном чтении рассмотрят также проект, предусматривающий установление некоторых мер в период чрезвычайного положения, и законодательную инициативу о механизме проверки инвестиций, важных для государственной безопасности.Во втором чтении будет обсуждаться и законопроект о ратификации соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Молдовой и Великобританией.Предыдущее заседание законодательного форума прошло в четверг, 4 ноября.
https://ru.sputnik.md/20211104/komissiya-kontrolyu-protsessom-reintegratsii-moldovy-sozdana-parlamente-46169612.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, депутаты, парламент
Депутаты парламента соберутся на заседание в четверг
19:15 10.11.2021 (обновлено: 19:20 10.11.2021)
Депутаты заслушают отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год, а также рассмотрят ряд важных законопроектов.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Пленарное заседание парламента состоится в четверг, 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Согласно решению Постоянного бюро парламента, на заседании будет заслушан отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год.
В первом чтении будет обсуждаться проект о рекламе и поправки к закону об организации и проведении азартных игр.
Народные избранники в окончательном чтении рассмотрят также проект, предусматривающий установление некоторых мер в период чрезвычайного положения, и законодательную инициативу о механизме проверки инвестиций, важных для государственной безопасности.
Во втором чтении будет обсуждаться и законопроект о ратификации соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Молдовой и Великобританией.
Предыдущее заседание законодательного форума прошло в четверг, 4 ноября.