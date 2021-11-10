https://ru.sputnik.md/20211110/dodon-o-novykh-tarifakh-na-gaz-eto-katastrofa-46318922.html

Додон - о новых тарифах на газ: это катастрофа

Додон - о новых тарифах на газ: это катастрофа

Лидер социалистов считает, что повышение цен станет катастрофой для населения Молдовы

2021-11-10T20:39+0200

2021-11-10T20:39+0200

2021-11-10T20:41+0200

общество

тарифы

игорь додон

компенсации

газ

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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Новые тарифы на газ станут катастрофой для населения страны и молдавской экономики, заявил Игорь Додон в телеэфире.Лидер социалистов подчеркнул, что повышение тарифов приведет к подорожанию электроэнергии, продовольствия и всех остальных товаров. По его мнению, население окажется не в состоянии оплачивать свои коммунальные счета, и это коснется не только уязвимых слоев населения.Лидер ПСРМ считает, что правительство обязано компенсировать рост тарифа на газ для всего населения Молдовы без исключения, а также экономическим агентам, которые понесут убытки из-за подорожания энергоресурсов.По словам Додона, Молдова впервые в своей истории платит за газ цену, сравнимую с той, что оплачивают ведущие европейские страны. В итоге формула формирования цены, о которой договорилось правительство Молдовы с "Газпромом", может привести к дальнейшему повышению цен."Мне известны подробности этой формулы, и может случиться, что через шесть месяцев Молдова будет получать газ по ценам выше рыночных. Эта формула хуже, чем та, по которой мы получали газ раньше", — заявил он.Российская компания "Газпром" первого ноября начала поставки газа в Молдову по новому контракту, заключенному с Молдовой 29 октября 2021 года сроком на пять лет.Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что цена на газ в новом договоре составит в ноябре 450 долларов за тысячу кубометров, что, по его словам, в два раза ниже рыночной стоимости.Ожидается, что в 2022 году Кишинев проведет независимый аудит долга компании "Молдовагаз" перед Россией. По словам Спыну, как только будет установлена сумма задолженности, Молдова и РФ организуют переговоры, на которых определят сроки расчета.

https://ru.sputnik.md/20211110/gavrilitsa-rost-tarif-gaz-46304739.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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тарифы, игорь додон, компенсации, газ