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Гаврилица объяснила, как власти компенсируют населению рост тарифа на газ
Гаврилица объяснила, как власти компенсируют населению рост тарифа на газ
Премьер-министр Молдовы рассказала, во сколько гражданам будет обходиться оплата тепла и газа в холодный период года.
2021-11-10T15:29+0200
2021-11-10T15:51+0200
общество
в молдове
молдова
компенсации
тариф на газ
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица на заседании правительства в среду объяснила, как будет компенсировано повышение тарифа на газ бытовым потребителям. Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.По словам Гаврилицы, расширение социальной помощи гражданам в холодный период года будет стоить 523 миллиона леев, компенсации за повышение тарифа на газ обойдутся в 770 миллионов, а компенсация роста тарифа на тепло составит 340 миллионов леев."Мы анонсируем пакет компенсаций на пять месяцев (с ноября 2021-го по март 2022 года), он будет стоить 1,6 миллиарда леев", – пояснила премьер.Компенсации за газ и тепло, в зависимости от потребления, получат все бытовые потребители, в целом это 746 тысяч семей, отметила Гаврилица.По словам Гаврилицы, таким образом для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея, а за потребление газа свыше 50 кубометров граждане будут платить по 7,9 лея.
https://ru.sputnik.md/20211110/glava-moldovagaz-rasskazal-kogda-snizyatsya-tarify-dlya-zhiteley-moldovy-46299151.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, компенсации, тариф на газ, наталья гаврилица

Гаврилица объяснила, как власти компенсируют населению рост тарифа на газ

15:29 10.11.2021 (обновлено: 15:51 10.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Премьер-министр рассказала, во сколько населению Молдовы будет обходиться оплата тепла и газа в холодный период года.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица на заседании правительства в среду объяснила, как будет компенсировано повышение тарифа на газ бытовым потребителям.
Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.
По словам Гаврилицы, расширение социальной помощи гражданам в холодный период года будет стоить 523 миллиона леев, компенсации за повышение тарифа на газ обойдутся в 770 миллионов, а компенсация роста тарифа на тепло составит 340 миллионов леев.
"Мы анонсируем пакет компенсаций на пять месяцев (с ноября 2021-го по март 2022 года), он будет стоить 1,6 миллиарда леев", – пояснила премьер.
Компенсации за газ и тепло, в зависимости от потребления, получат все бытовые потребители, в целом это 746 тысяч семей, отметила Гаврилица.
"Компенсируем частично первую гигакалорию тепла на две трети, то есть максимум 450 леев в месяц. За газ компенсации будут такими: за первые 50 кубов газа мы компенсируем 4,3 лея от размера тарифа, свыше 50 кубов будем компенсировать 3,2 лея от тарифа за кубометр", – заявила премьер.
По словам Гаврилицы, таким образом для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея, а за потребление газа свыше 50 кубометров граждане будут платить по 7,9 лея.
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