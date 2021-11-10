https://ru.sputnik.md/20211110/gavrilitsa-rost-tarif-gaz-46304739.html

Гаврилица объяснила, как власти компенсируют населению рост тарифа на газ

Гаврилица объяснила, как власти компенсируют населению рост тарифа на газ

Премьер-министр Молдовы рассказала, во сколько гражданам будет обходиться оплата тепла и газа в холодный период года.

2021-11-10T15:29+0200

2021-11-10T15:29+0200

2021-11-10T15:51+0200

общество

в молдове

молдова

компенсации

тариф на газ

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица на заседании правительства в среду объяснила, как будет компенсировано повышение тарифа на газ бытовым потребителям. Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.По словам Гаврилицы, расширение социальной помощи гражданам в холодный период года будет стоить 523 миллиона леев, компенсации за повышение тарифа на газ обойдутся в 770 миллионов, а компенсация роста тарифа на тепло составит 340 миллионов леев."Мы анонсируем пакет компенсаций на пять месяцев (с ноября 2021-го по март 2022 года), он будет стоить 1,6 миллиарда леев", – пояснила премьер.Компенсации за газ и тепло, в зависимости от потребления, получат все бытовые потребители, в целом это 746 тысяч семей, отметила Гаврилица.По словам Гаврилицы, таким образом для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея, а за потребление газа свыше 50 кубометров граждане будут платить по 7,9 лея.

https://ru.sputnik.md/20211110/glava-moldovagaz-rasskazal-kogda-snizyatsya-tarify-dlya-zhiteley-moldovy-46299151.html

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в молдове, молдова, компенсации, тариф на газ, наталья гаврилица