https://ru.sputnik.md/20211110/genprokuratura-moldova-diaspora-46309740.html

Генпрокуратуру Молдовы может возглавить представитель диаспоры

Генпрокуратуру Молдовы может возглавить представитель диаспоры

В парламенте зарегистрирован законопроект, которые позволяет занять пост генпрокурора лицу со стажем, накопленным за рубежом

2021-11-10T17:39+0200

2021-11-10T17:39+0200

2021-11-10T17:39+0200

политика

прокуратура

парламент

олеся стамате

в молдове

молдова

генпрокурор

генпрокуратура молдовы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538553_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83e1cdf5d73181527c2a1f0e480a239e.jpg

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Глава юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате зарегистрировала в парламенте законопроект, по которому на должность генпрокурора смогут претендовать граждане Молдовы, получившие опыт за рубежом.Цель поправок — предоставить доступ к должности генерального прокурора и главных прокуроров специализированных прокуратур лицам, получившим необходимый стаж за рубежом, сообщила Стамате в соцсетях.По мнению депутата, это позволит привлечь к борьбе с коррупцией и преступностью активных граждан из числа молдавской диаспоры за рубежом.Вместе с тем Стамате предложила парламенту сформировать комиссию по предварительному отбору на должности глав специализированных прокуратур.

https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-zapustila-protsess-otsenki-deyatelnosti-genprokurora--46172565.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

прокуратура, парламент, олеся стамате, в молдове, молдова, генпрокурор, генпрокуратура молдовы