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Генпрокуратуру Молдовы может возглавить представитель диаспоры
Генпрокуратуру Молдовы может возглавить представитель диаспоры
В парламенте зарегистрирован законопроект, которые позволяет занять пост генпрокурора лицу со стажем, накопленным за рубежом
2021-11-10T17:39+0200
2021-11-10T17:39+0200
политика
прокуратура
парламент
олеся стамате
в молдове
молдова
генпрокурор
генпрокуратура молдовы
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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Глава юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате зарегистрировала в парламенте законопроект, по которому на должность генпрокурора смогут претендовать граждане Молдовы, получившие опыт за рубежом.Цель поправок — предоставить доступ к должности генерального прокурора и главных прокуроров специализированных прокуратур лицам, получившим необходимый стаж за рубежом, сообщила Стамате в соцсетях.По мнению депутата, это позволит привлечь к борьбе с коррупцией и преступностью активных граждан из числа молдавской диаспоры за рубежом.Вместе с тем Стамате предложила парламенту сформировать комиссию по предварительному отбору на должности глав специализированных прокуратур.
https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-zapustila-protsess-otsenki-deyatelnosti-genprokurora--46172565.html
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прокуратура, парламент, олеся стамате, в молдове, молдова, генпрокурор, генпрокуратура молдовы

Генпрокуратуру Молдовы может возглавить представитель диаспоры

17:39 10.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausЗдание генеральной прокуратуры Молдовы
Здание генеральной прокуратуры Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В парламенте зарегистрирован законопроект поправок с возможностью назначения на пост генпрокурора человека, работавшего за рубежом.
КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Глава юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате зарегистрировала в парламенте законопроект, по которому на должность генпрокурора смогут претендовать граждане Молдовы, получившие опыт за рубежом.
Цель поправок — предоставить доступ к должности генерального прокурора и главных прокуроров специализированных прокуратур лицам, получившим необходимый стаж за рубежом, сообщила Стамате в соцсетях.
По мнению депутата, это позволит привлечь к борьбе с коррупцией и преступностью активных граждан из числа молдавской диаспоры за рубежом.
Вместе с тем Стамате предложила парламенту сформировать комиссию по предварительному отбору на должности глав специализированных прокуратур.
Президент Молдовы Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
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