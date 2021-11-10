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Глава Евросовета – о ситуации у границы с Белоруссией: требуются срочные меры
Глава Евросовета – о ситуации у границы с Белоруссией: требуются срочные меры
Возникший на белорусско-польской границе миграционный кризис прокомментировали в Евросовете.
2021-11-10T20:00+0200
2021-11-10T20:00+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Серьезной назвал ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией прибывший в среду в Польшу глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, требуются срочные меры, пишет РИА Новости.Он проинформировал, что в Евросовете обсудили меры, которые необходимо принять для защиты европейских границ."Мы также ведем дискуссии по вопросу финансирования Европейским союзом инфраструктуры. И мы считаем, что также нужно прояснить возможность для ЕС проявить солидарность или нет по отношению к тем странам, которые находятся на первой линии. Чтобы защитить их национальные границы, а также границы Евросоюза", – указал он.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ru.sputnik.md/20211110/polskie-pogranichniki-narusheniya-granitsa-46303051.html
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в мире, граница, польша, беларусь, шарль мишель, евросовет, мигранты

Глава Евросовета – о ситуации у границы с Белоруссией: требуются срочные меры

20:00 10.11.2021
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik
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Перейти в фотобанк
Возникший на белорусско-польской границе миграционный кризис прокомментировали в Евросовете.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Серьезной назвал ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией прибывший в среду в Польшу глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, требуются срочные меры, пишет РИА Новости.

"Мы считаем, что ситуация серьезная. Она требует сильных и срочных мер. И мы в ближайшие часы и в ближайшие дни вместе с государствами-членами (ЕС), Европейской комиссией развернем наши способы реагирования, чтобы был существенный эффект", – заявил Мишель на совместной пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Он проинформировал, что в Евросовете обсудили меры, которые необходимо принять для защиты европейских границ.
"Мы также ведем дискуссии по вопросу финансирования Европейским союзом инфраструктуры. И мы считаем, что также нужно прояснить возможность для ЕС проявить солидарность или нет по отношению к тем странам, которые находятся на первой линии. Чтобы защитить их национальные границы, а также границы Евросоюза", – указал он.
Ситуация на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
Польские пограничники пресекли почти 600 попыток нарушения границы за сутки
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Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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