https://ru.sputnik.md/20211110/glava-minzdrav-rossia-priznanie-voz-sputnik-pozitivnaea-storona-46293083.html

Глава Минздрава России: признание ВОЗ "Спутника V" двигается в позитивную сторону

Глава Минздрава России: признание ВОЗ "Спутника V" двигается в позитивную сторону

Глава Минздрава России Михаил Мурашко: признание ВОЗ "Спутника V" двигается в позитивную сторону

2021-11-10T10:29+0200

2021-11-10T10:29+0200

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коронавирус

воз

вакцина

спутник v

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КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что работа с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" двигается в позитивную сторону, передает РИА Новости."Процесс идет, работа с ВОЗ двигается в позитивную сторону", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о признании вакцины.Ранее сообщалось о том, что российская сторона ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину в течение ближайших месяцев. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, фонд рассчитывает, что группа инспекторов ВОЗ в скором времени приедет в Россию."Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением более четырех миллиардов человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали РФПИ и НИЦ Гамалеи.

https://ru.sputnik.md/20211108/razrabotchik-sputnik-v-orden-nevskogo-46259683.html

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