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Глава Минздрава России: признание ВОЗ "Спутника V" двигается в позитивную сторону
Глава Минздрава России: признание ВОЗ "Спутника V" двигается в позитивную сторону
Глава Минздрава России Михаил Мурашко: признание ВОЗ "Спутника V" двигается в позитивную сторону
2021-11-10T10:29+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что работа с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" двигается в позитивную сторону, передает РИА Новости."Процесс идет, работа с ВОЗ двигается в позитивную сторону", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о признании вакцины.Ранее сообщалось о том, что российская сторона ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину в течение ближайших месяцев. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, фонд рассчитывает, что группа инспекторов ВОЗ в скором времени приедет в Россию."Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением более четырех миллиардов человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали РФПИ и НИЦ Гамалеи.
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воз, вакцина, спутник v

Глава Минздрава России: признание ВОЗ "Спутника V" двигается в позитивную сторону

10:29 10.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыездная вакцинация в Новосибирске
Выездная вакцинация в Новосибирске - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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"Спутник V" - первая в России и мире вакцина от COVID-19.
КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что работа с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" двигается в позитивную сторону, передает РИА Новости.

"Процесс идет, работа с ВОЗ двигается в позитивную сторону", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о признании вакцины.
Ранее сообщалось о том, что российская сторона ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину в течение ближайших месяцев. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, фонд рассчитывает, что группа инспекторов ВОЗ в скором времени приедет в Россию.
"Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург на пресс-конференции - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
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"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением более четырех миллиардов человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали РФПИ и НИЦ Гамалеи.
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