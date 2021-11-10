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Чебан – о контракте с "Газпромом": мы сэкономим 405 миллионов долларов
Чебан – о контракте с "Газпромом": мы сэкономим 405 миллионов долларов
Директор молдавского поставщика газа назвал главные преимущества контракта с "Газпромом".
2021-11-10T12:27+0200
2021-11-10T12:37+0200
общество
в молдове
молдова
"газпром"
молдовагаз
вадим чебан
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан прокомментировал контракт с "Газпромом" и назвал его очень выгодным для республики. По словам Чебана, учитывая аномальную ситуацию на газовом рынке и серьезный рост цен на природный газ (более чем на 250%), Молдова смогла договориться о выгодных условиях поставок голубого топлива. Чебан также обратил внимание на тот факт, что многие сравнивают цены на газ для Молдовы с условиями для Венгрии и Болгарии. Как объяснил глава "Молдовагаза", эти две страны получают газ по "Турецкому потоку" и являются важными составляющими в транзите голубого топлива, поэтому для них и условия другие. Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газа Молдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров. Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Позднее в связи с нехваткой поступающих объемов газа в Молдове был объявлен сначала режим тревоги в энергетическим секторе, а затем чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом. В октябре Молдова успела сделать несколько закупок газа из альтернативных источников: был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
https://ru.sputnik.md/20211110/kontrakt-gazprom-uspekh-proval-46269223.html
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в молдове, молдова, "газпром", молдовагаз, вадим чебан

Чебан – о контракте с "Газпромом": мы сэкономим 405 миллионов долларов

12:27 10.11.2021 (обновлено: 12:37 10.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГлава "Молдовагаз" Вадим Чебан
Глава Молдовагаз Вадим Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Директор "Молдовагаза" назвал главные преимущества контракта с "Газпромом".
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан прокомментировал контракт с "Газпромом" и назвал его очень выгодным для республики.
По словам Чебана, учитывая аномальную ситуацию на газовом рынке и серьезный рост цен на природный газ (более чем на 250%), Молдова смогла договориться о выгодных условиях поставок голубого топлива.

"По нашим подсчетам, в период с ноября 2021 года и до конца 2022 года контракт принесет нам экономию в 405 миллионов долларов. Это если учесть цены на газовом рынке", – заявил Чебан на брифинге в среду.

Чебан также обратил внимание на тот факт, что многие сравнивают цены на газ для Молдовы с условиями для Венгрии и Болгарии. Как объяснил глава "Молдовагаза", эти две страны получают газ по "Турецкому потоку" и являются важными составляющими в транзите голубого топлива, поэтому для них и условия другие.

Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газа

Молдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.
Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.
Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Позднее в связи с нехваткой поступающих объемов газа в Молдове был объявлен сначала режим тревоги в энергетическим секторе, а затем чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом.
Шеларь: новый контракт с Газпромом - крупный успех или полный провал - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
Радио
Шеларь: новый контракт с "Газпромом" – крупный успех или полный провал
08:00
В октябре Молдова успела сделать несколько закупок газа из альтернативных источников: был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
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