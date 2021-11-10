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Глава "Молдовагаза" рассказал, когда снизятся тарифы для жителей Молдовы
Глава "Молдовагаза" рассказал, когда снизятся тарифы для жителей Молдовы
Вадим Чебан рассказал, рассматривает ли поставщик возможность снижения тарифа на газ, который вырос более, чем в два раза.
2021-11-10T13:00+0200
2021-11-10T13:51+0200
общество
в молдове
молдова
молдовагаз
тариф на газ
вадим чебан
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Цена на закупку газа рассчитывается исходя из рыночной цены, а также учитывая котировки на нефть. В случае изменения ситуации в сторону снижения цен может быть пересмотрен и тариф на газ для потребителей. Такое заявление сделал директор "Молдовагаза" Вадим Чебан на пресс-конференции в среду. Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября. "Если ситуация изменится и котировки фондовых рынков будут ниже, а котировки нефти, которые по контракту входят в формулу, тоже, тогда мы будем действовать в зависимости от уровня снижения цен. Если такого не будет, значит, мы сохраним этот тариф до конца года", – заявил Чебан.По его словам, в "Молдовагазе" ожидают, что в следующем году ситуация на газовом рынке улучшится и цена на голубое топливо снизится. Он добавил, что в данный момент цена на голубое топливо на европейском рынке стабилизировалась и находится на уровне 800-900 долларов за тысячу кубометров. Новые тарифы на газСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211109/tarif-gaz-bytovye-potrebitely-moldova-46282747.html
https://ru.sputnik.md/20211109/direktor-nare-do-kontsa-mesyatsa-tarif-na-gazmozhet-byt-skoretirovan-46267044.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, молдовагаз, тариф на газ, вадим чебан

Глава "Молдовагаза" рассказал, когда снизятся тарифы для жителей Молдовы

13:00 10.11.2021 (обновлено: 13:51 10.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Вадим Чебан рассказал, рассматривает ли поставщик возможность снижения тарифа на газ, который вырос более чем в два раза.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Цена на закупку газа рассчитывается исходя из рыночной цены, а также учитывая котировки на нефть. В случае изменения ситуации в сторону снижения цен может быть пересмотрен и тариф на газ для потребителей. Такое заявление сделал директор "Молдовагаза" Вадим Чебан на пресс-конференции в среду.
Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.
"Если ситуация изменится и котировки фондовых рынков будут ниже, а котировки нефти, которые по контракту входят в формулу, тоже, тогда мы будем действовать в зависимости от уровня снижения цен. Если такого не будет, значит, мы сохраним этот тариф до конца года", – заявил Чебан.
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По его словам, в "Молдовагазе" ожидают, что в следующем году ситуация на газовом рынке улучшится и цена на голубое топливо снизится.

"Как только появятся положительные изменения, мы обратимся в НАРЭ, чтобы пересмотреть тариф. Сейчас мы должны выплатить долги за два месяца в этом году", – объяснил Чебан.

Он добавил, что в данный момент цена на голубое топливо на европейском рынке стабилизировалась и находится на уровне 800-900 долларов за тысячу кубометров.

Новые тарифы на газ

Согласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
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