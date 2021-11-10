https://ru.sputnik.md/20211110/grazhdanin-moldovy-mezhdunarodnom-rozyske-zaderzhan-russia-46293732.html
Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск задержан в России
Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск задержан в России
В республике мужчина совершил крупную кражу. Теперь он находится в СИЗО, ему предъявят обвинение.
2021-11-10T10:53+0200
2021-11-10T10:53+0200
2021-11-10T10:53+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Гражданин Молдовы, более четырех лет находящийся в розыске, задержан в России. Его экстрадировали в Молдову. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции. Как отметили в ведомстве, мужчине 35 лет и он из Кишинева. В розыск его объявили в 2017 году. "Его объявили в розыск по обвинению в совершении кражи в особо крупном размере. Мужчина якобы украл деньги и различные драгоценности из гаража в Кишиневе, причинив потерпевшему ущерб в размере около двух миллионов леев", - говорится в сообщении полиции.На данный момент мужчина находится в Кишиневе в следственном изоляторе. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Процедуру экстрагирования провели сотрудники Генинспектората полиции вместе с коллегами из России.
https://ru.sputnik.md/20211103/postavschika-psikhotropnykh-preparatov-frantsii-ekstradirovali-moldovu-46145587.html
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в молдове, россия, молдова
Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск задержан в России
В Молдове мужчина совершил крупную кражу. Теперь он находится в СИЗО, ему предъявят обвинение.
КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Гражданин Молдовы, более четырех лет находящийся в розыске, задержан в России. Его экстрадировали в Молдову. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.
Как отметили в ведомстве, мужчине 35 лет и он из Кишинева. В розыск его объявили в 2017 году.
"Его объявили в розыск по обвинению в совершении кражи в особо крупном размере. Мужчина якобы украл деньги и различные драгоценности из гаража в Кишиневе, причинив потерпевшему ущерб в размере около двух миллионов леев", - говорится в сообщении полиции.
На данный момент мужчина находится в Кишиневе в следственном изоляторе. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Процедуру экстрагирования провели сотрудники Генинспектората полиции вместе с коллегами из России.