https://ru.sputnik.md/20211110/kakie-privychki-portyat-zrenie-otvet-oftalmologa-46302300.html

Какие привычки портят зрение - ответ офтальмолога

Какие привычки портят зрение - ответ офтальмолога

Спровоцировать проблемы с глазами может не только длительная работа - порой в падении зрения виноваты наши привычки.

2021-11-10T23:35+0200

2021-11-10T23:35+0200

2021-11-10T23:35+0200

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КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Резко снизить остроту зрения могут некоторые повседневные привычки человека, в том числе работа при слабом освещении, чтение в транспорте. Об этом "Газете.Ru" расскзала доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова, ее цитируют "Известия".Органы зрения не успевают перестраиваться с такой большой скоростью, уточнила врач. По ее словам, чтобы зрачки расширились и привыкли к яркому свету, нужно 5 секунд, а для их сужения — 5 минут. Такая "встряска" ведет к переутомлению, покраснению глаз, головной боли, впоследствии происходит снижение остроты зрения. Еще одна причина - привычка мало пить, что ведет к недостатку воды в организме.Татьяна Шилова также рассказала, что привычка читать в транспорте также может спровоцировать ухудшение зрения. Ведь микродвижения совершаются при каждой неровности на дороге."Это снова приводит к тому, что глаза испытывают повышенную нагрузку от смены фокуса. При этом совершенно не важно, что именно вы используете – книгу, смартфон или планшет. Нужно делать небольшие перерывы каждые 10-15 минут, чтобы глаза могли расслабиться и отдохнуть", — отметила она.

https://ru.sputnik.md/20210821/koronavirusnyy-konyunktivit--oslozhnenie-zrenie-covid-44095259.html

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в мире, врач, очки, зрение