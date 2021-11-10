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Какие привычки портят зрение - ответ офтальмолога
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкКошка британской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
© Sputnik / Natalia Seliverstova/
Нагрузка на глаза у современного человека очень велика, но спровоцировать проблемы может не только длительная работа - порой в падении остроты зрения виноваты наши привычки.
КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Резко снизить остроту зрения могут некоторые повседневные привычки человека, в том числе работа при слабом освещении, чтение в транспорте. Об этом "Газете.Ru" расскзала доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова, ее цитируют "Известия".
"Работа за ярким экраном в темном помещении очень сильно утомляет глаза. Мы вынуждены постоянно фокусироваться на объектах разной освещенности — например, переводить взгляд с монитора на клавиатуру и обратно", — отметила Шилова.
Органы зрения не успевают перестраиваться с такой большой скоростью, уточнила врач. По ее словам, чтобы зрачки расширились и привыкли к яркому свету, нужно 5 секунд, а для их сужения — 5 минут. Такая "встряска" ведет к переутомлению, покраснению глаз, головной боли, впоследствии происходит снижение остроты зрения.
Еще одна причина - привычка мало пить, что ведет к недостатку воды в организме.
"Недостаток воды в организме может привести к сухости и дискомфорту в глазах. Однако аналогичные симптомы есть и "синдрома сухого глаза" — самостоятельной патологии, которая требует медикаментозного лечения. Поэтому если вы восстановили водный баланс, но симптомы сохраняются, не откладывайте визит к специалисту", — подчеркнула врач.
Татьяна Шилова также рассказала, что привычка читать в транспорте также может спровоцировать ухудшение зрения. Ведь микродвижения совершаются при каждой неровности на дороге.
"Это снова приводит к тому, что глаза испытывают повышенную нагрузку от смены фокуса. При этом совершенно не важно, что именно вы используете – книгу, смартфон или планшет. Нужно делать небольшие перерывы каждые 10-15 минут, чтобы глаза могли расслабиться и отдохнуть", — отметила она.