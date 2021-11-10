https://ru.sputnik.md/20211110/kishinev-10-noyabrya-punkty-vaktsinatsii-46291565.html

Где в Кишиневе 10 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 10 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 10 ноября

2021-11-10T09:51+0200

2021-11-10T09:51+0200

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коронавирус

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молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 10 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Ботаника на улице Сармизиджетуса возле завода Giuvaier.Автобус расположится в Ставченах на пересечении улиц Гратиешты и Студенческой у Старой остановки.Где будут находиться пункты вакцинации 11 ноябряТроллейбус разместится в секторе Чеканы на пересечении проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Алеку Руссо. Автобус расположится в Кодру на улице Костюжены, 8, возле примэрии.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, вакцинация