Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Вадим Чебан – о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211110/kishinev-10-noyabrya-punkty-vaktsinatsii-46291565.html
Где в Кишиневе 10 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 10 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 10 ноября
2021-11-10T09:51+0200
2021-11-10T09:51+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45899695_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_7a66a39c4c27d87d76e031da98e872cb.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 10 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Ботаника на улице Сармизиджетуса возле завода Giuvaier.Автобус расположится в Ставченах на пересечении улиц Гратиешты и Студенческой у Старой остановки.Где будут находиться пункты вакцинации 11 ноябряТроллейбус разместится в секторе Чеканы на пересечении проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Алеку Руссо. Автобус расположится в Кодру на улице Костюжены, 8, возле примэрии.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45899695_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_99ad5bd04e98c225e04a9724b60e82a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 10 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

09:51 10.11.2021
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Photo : RTE_Chișinău
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 10 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Ботаника на улице Сармизиджетуса возле завода Giuvaier.
Автобус расположится в Ставченах на пересечении улиц Гратиешты и Студенческой у Старой остановки.

Где будут находиться пункты вакцинации 11 ноября

Троллейбус разместится в секторе Чеканы на пересечении проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Алеку Руссо.
Автобус расположится в Кодру на улице Костюжены, 8, возле примэрии.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:20Директор НАРЭ: Молдову ждут новые подорожания
11:02Вадим Чебан – о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
10:53Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск задержан в России
10:29Глава Минздрава России: признание ВОЗ "Спутника V" двигается в позитивную сторону
09:56Новые сообщения о бомбах в двух судах Кишинева: зоны оцеплены
09:51Где в Кишиневе 10 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:35Нагачевский назначен вице-мэром Кишинева
09:32Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" выросла на 25%
09:00Мокану: Молдову ждут трудные времена
08:49Пока все спали: смертельное ДТП, лекарство от COVID из антител и ситуация с беженцами
08:30Молдавское село – падающего толкни или реформируй
08:00Шеларь: новый контракт с "Газпромом" – крупный успех или полный провал
07:30Врач объяснила рост количества смертей из-за COVID-19 в Молдове
07:00Самый точный прогноз погоды: снова ночные заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 10 ноября
ВчераМолдова ускорила процедуру получения нейтральных номеров для приднестровцев
ВчераПравила русского языка изменятся
ВчераВ палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
ВчераГросу – о "политическом шантаже" Молдовы со стороны "Газпрома"
ВчераКурс валют на среду: иностранные валюты пробивают очередной потолок