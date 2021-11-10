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Вадим Чебан – о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
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Шеларь: новый контракт с "Газпромом" – крупный успех или полный провал
Шеларь: новый контракт с "Газпромом" – крупный успех или полный провал
Доктор экономики взвесила все плюсы и минусы нового газового контракта Молдовы с российской компанией "Газпром".
2021-11-10T08:00+0200
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Шеларь: новый контракт с "Газпромом" - крупный успех или полный провал
Шеларь: новый контракт с "Газпромом" - крупный успех или полный провал
Если посмотреть на новый контракт с "Газпромом" с точки зрения молдавских потребителей, которые больше не рискуют замерзнуть зимой, то процесс переговоров Кишинева и Москвы завершен успешно, – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.Шеларь отметила, что если сравнить газ за 1000 долларов с газом за 450 долларов, то условия контракта с концерном "Газпром" выглядят гораздо выгоднее для Молдовы, несмотря на то, что ценообразующую формулу контракта гражданам страны так и не раскрыли."Также существует вероятность снижения цены на газ для молдавских потребителей в случае снижения цен на европейском спотовом рынке. Но, к сожалению, существует и обратная зависимость – дальнейший рост цен на газ на споте повлечет за собой и рост тарифов для Молдовы", – заключила собеседник.Российская компания "Газпром" первого ноября начала поставки газа в Молдову по новому контракту, заключенному с Молдовой 29 октября 2021 года сроком на пять лет.Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что цена на газ в новом договоре составит в ноябре 450 долларов за тысячу кубометров, что, по его словам, в два раза ниже рыночной стоимости.Ожидается, что в 2022 году Кишинев проведет независимый аудит долга компании "Молдовагаз" перед Россией. По словам Спыну, как только будет установлена сумма задолженности, Молдова и РФ организуют переговоры, на которых определят сроки расчета.
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Шеларь: новый контракт с "Газпромом" – крупный успех или полный провал

08:00 10.11.2021
Радио
Шеларь: новый контракт с "Газпромом" - крупный успех или полный провал
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Доктор экономики взвесила плюсы и минусы нового газового контракта Молдовы с российской компанией "Газпром".
Если посмотреть на новый контракт с "Газпромом" с точки зрения молдавских потребителей, которые больше не рискуют замерзнуть зимой, то процесс переговоров Кишинева и Москвы завершен успешно, – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

"По крайней мере так об этом говорит власть, которая для поддержания газовой системы в рабочем состоянии закупала для Молдовы газ по цене больше 1000 долларов за тысячу кубометров", – рассказала эксперт.

Шеларь отметила, что если сравнить газ за 1000 долларов с газом за 450 долларов, то условия контракта с концерном "Газпром" выглядят гораздо выгоднее для Молдовы, несмотря на то, что ценообразующую формулу контракта гражданам страны так и не раскрыли.
"Также существует вероятность снижения цены на газ для молдавских потребителей в случае снижения цен на европейском спотовом рынке. Но, к сожалению, существует и обратная зависимость – дальнейший рост цен на газ на споте повлечет за собой и рост тарифов для Молдовы", – заключила собеседник.
Российская компания "Газпром" первого ноября начала поставки газа в Молдову по новому контракту, заключенному с Молдовой 29 октября 2021 года сроком на пять лет.
Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что цена на газ в новом договоре составит в ноябре 450 долларов за тысячу кубометров, что, по его словам, в два раза ниже рыночной стоимости.
Ожидается, что в 2022 году Кишинев проведет независимый аудит долга компании "Молдовагаз" перед Россией. По словам Спыну, как только будет установлена сумма задолженности, Молдова и РФ организуют переговоры, на которых определят сроки расчета.
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