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Шеларь: новый контракт с "Газпромом" – крупный успех или полный провал

Шеларь: новый контракт с "Газпромом" – крупный успех или полный провал

Доктор экономики взвесила все плюсы и минусы нового газового контракта Молдовы с российской компанией "Газпром".

2021-11-10T08:00+0200

2021-11-10T08:00+0200

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Шеларь: новый контракт с "Газпромом" - крупный успех или полный провал Шеларь: новый контракт с "Газпромом" - крупный успех или полный провал

Если посмотреть на новый контракт с "Газпромом" с точки зрения молдавских потребителей, которые больше не рискуют замерзнуть зимой, то процесс переговоров Кишинева и Москвы завершен успешно, – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.Шеларь отметила, что если сравнить газ за 1000 долларов с газом за 450 долларов, то условия контракта с концерном "Газпром" выглядят гораздо выгоднее для Молдовы, несмотря на то, что ценообразующую формулу контракта гражданам страны так и не раскрыли."Также существует вероятность снижения цены на газ для молдавских потребителей в случае снижения цен на европейском спотовом рынке. Но, к сожалению, существует и обратная зависимость – дальнейший рост цен на газ на споте повлечет за собой и рост тарифов для Молдовы", – заключила собеседник.Российская компания "Газпром" первого ноября начала поставки газа в Молдову по новому контракту, заключенному с Молдовой 29 октября 2021 года сроком на пять лет.Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что цена на газ в новом договоре составит в ноябре 450 долларов за тысячу кубометров, что, по его словам, в два раза ниже рыночной стоимости.Ожидается, что в 2022 году Кишинев проведет независимый аудит долга компании "Молдовагаз" перед Россией. По словам Спыну, как только будет установлена сумма задолженности, Молдова и РФ организуют переговоры, на которых определят сроки расчета.

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, контракт, "газпром"