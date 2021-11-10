https://ru.sputnik.md/20211110/kto-stal-laureatom-natsionalnoy-premii-v-2021-godu-46318026.html

Кто стал лауреатом Национальной премии в 2021 году

Кто стал лауреатом Национальной премии в 2021 году

Премия присуждается ежегодно, ее размер - 100 тысяч леев

2021-11-10T21:00+0200

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общество

в молдове

премия

наталья гаврилица

молдова

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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица поздравила деятелей культуры, искусства и спорта, ставших лауреатами Национальной премии в 2021 году."Наша страна гордится вами, вы внесли неоценимый вклад в укрепление и развитие национальных ценностей. У Молдовы огромный потенциал, у нас множество талантов во многих областях деятельности", — сказала глава кабинета министров на торжественной церемонии награждения.Лауреатами Национальной премии в этом году стали художник Геннадий Жалоба, главный дирижер оркестра Folclor Петру Нямцу, мастер спорта по вольной борьбе Анастасия Никита, заслуженный тренер по вольной борьбе Тудор Кырлан, писательница Мария Шляхтицкая, писатель, журналист, редактор журнала Contrafort Виталий Чобану и коллектив театра имени Михая Эминеску.Национальная премия размером в 100 тысяч леев присуждается ежегодно за выдающиеся результаты, полученные в науке, культуре, искусстве, спорте.

https://ru.sputnik.md/20211009/foto-laureati-nobelevskaea-premia-2021-45382257.html

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в молдове, премия, наталья гаврилица, молдова