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Кто стал лауреатом Национальной премии в 2021 году
Кто стал лауреатом Национальной премии в 2021 году
Премия присуждается ежегодно, ее размер - 100 тысяч леев
2021-11-10T21:00+0200
2021-11-10T21:00+0200
общество
в молдове
премия
наталья гаврилица
молдова
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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица поздравила деятелей культуры, искусства и спорта, ставших лауреатами Национальной премии в 2021 году."Наша страна гордится вами, вы внесли неоценимый вклад в укрепление и развитие национальных ценностей. У Молдовы огромный потенциал, у нас множество талантов во многих областях деятельности", — сказала глава кабинета министров на торжественной церемонии награждения.Лауреатами Национальной премии в этом году стали художник Геннадий Жалоба, главный дирижер оркестра Folclor Петру Нямцу, мастер спорта по вольной борьбе Анастасия Никита, заслуженный тренер по вольной борьбе Тудор Кырлан, писательница Мария Шляхтицкая, писатель, журналист, редактор журнала Contrafort Виталий Чобану и коллектив театра имени Михая Эминеску.Национальная премия размером в 100 тысяч леев присуждается ежегодно за выдающиеся результаты, полученные в науке, культуре, искусстве, спорте.
https://ru.sputnik.md/20211009/foto-laureati-nobelevskaea-premia-2021-45382257.html
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в молдове, премия, наталья гаврилица, молдова

Кто стал лауреатом Национальной премии в 2021 году

21:00 10.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaВ Молдове наградили лауреатов Национальной премии
В Молдове наградили лауреатов Национальной премии - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В правительстве состоялась торжественная церемония награждения престижной премией.
КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица поздравила деятелей культуры, искусства и спорта, ставших лауреатами Национальной премии в 2021 году.
"Наша страна гордится вами, вы внесли неоценимый вклад в укрепление и развитие национальных ценностей. У Молдовы огромный потенциал, у нас множество талантов во многих областях деятельности", — сказала глава кабинета министров на торжественной церемонии награждения.
Лауреатами Национальной премии в этом году стали художник Геннадий Жалоба, главный дирижер оркестра Folclor Петру Нямцу, мастер спорта по вольной борьбе Анастасия Никита, заслуженный тренер по вольной борьбе Тудор Кырлан, писательница Мария Шляхтицкая, писатель, журналист, редактор журнала Contrafort Виталий Чобану и коллектив театра имени Михая Эминеску.
Национальная премия размером в 100 тысяч леев присуждается ежегодно за выдающиеся результаты, полученные в науке, культуре, искусстве, спорте.
Медаль Нобелевской премии мира в Балтиморе - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
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