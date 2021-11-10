https://ru.sputnik.md/20211110/kurs-valyut-na-chetverg-dollar-i-evro-otstupayut-46318513.html

Курс валют на четверг: доллар и евро отступают

Курс валют на четверг: доллар и евро отступают

Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею

2021-11-10T22:00+0200

2021-11-10T22:00+0200

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 11 ноября. Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле почти на три бана и закрепится на уровне 20,2732 лея.Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,5548 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 11 ноября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2479 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6738 лея. Румынский лей вырастет в цене до 4,0959 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211110/pravitelstvo-moldova-kompensatsii-tarif-gaz-46304587.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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курс валют, доллар, евро