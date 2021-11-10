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Курс валют на четверг: доллар и евро отступают
Курс валют на четверг: доллар и евро отступают
Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею
2021-11-10T22:00+0200
2021-11-10T22:00+0200
экономика
курс валют
доллар
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 11 ноября. Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле почти на три бана и закрепится на уровне 20,2732 лея.Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,5548 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 11 ноября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2479 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6738 лея. Румынский лей вырастет в цене до 4,0959 в пересчете на национальную валюту.
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на четверг: доллар и евро отступают

22:00 10.11.2021
© Sputnik / Mihai Carauscurs valutar
curs valutar - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 11 ноября. Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дешевле почти на три бана и закрепится на уровне 20,2732 лея.
Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,5548 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.
Глава правительства Молдовы – о компенсации повышения тарифа на газ - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
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Глава правительства Молдовы – о компенсации повышения тарифа на газ
16:15
Что касается остальных валют, то 11 ноября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2479 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6738 лея. Румынский лей вырастет в цене до 4,0959 в пересчете на национальную валюту.
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