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Минздрав - о рекорде по смертям от COVID: в отчетах нашли сотни неучтенных погибших
Минздрав - о рекорде по смертям от COVID: в отчетах нашли сотни неучтенных погибших
Министерство запуталось в собственной статистике
2021-11-10T20:54+0200
2021-11-10T20:56+0200
коронавирус
погибшие
минздрав
статистика
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, отмеченным в среду. По заявлению министерства, выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19."Были выявлены сотни зарегистрированных, но не учтенных в отчетах случаев смерти", - сообщает Минздрав. Некоторые из записей относятся даже к 2020 году.Министерство объявило, что специалисты работают над проверкой всех зарегистрированных случаев смерти больныхс коронавирусом в течение 2020-2021 годов.В ближайшие дни Минздрав пообещал провести брифинг для прессы.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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погибшие, минздрав, статистика, в молдове

Минздрав - о рекорде по смертям от COVID: в отчетах нашли сотни неучтенных погибших

20:54 10.11.2021 (обновлено: 20:56 10.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariMinisterul Sănătății
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Министерство заявило, что инициирует проверку статистики летальных исходов из-за COVID-19.
КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, отмеченным в среду.
По заявлению министерства, выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19.

"Были выявлены сотни зарегистрированных, но не учтенных в отчетах случаев смерти", - сообщает Минздрав. Некоторые из записей относятся даже к 2020 году.
"Например, в среду из 60 зарегистрированных случаев 9 относятся к предыдущим периодам", — говорится в заявлении.
Министерство объявило, что специалисты работают над проверкой всех зарегистрированных случаев смерти больныхс коронавирусом в течение 2020-2021 годов.
В ближайшие дни Минздрав пообещал провести брифинг для прессы.
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