https://ru.sputnik.md/20211110/minzdrav-rekorde-smertyam-otchetakh-sotni-neuchtennykh-46319161.html

Минздрав - о рекорде по смертям от COVID: в отчетах нашли сотни неучтенных погибших

Минздрав - о рекорде по смертям от COVID: в отчетах нашли сотни неучтенных погибших

Министерство запуталось в собственной статистике

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коронавирус

погибшие

минздрав

статистика

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, отмеченным в среду. По заявлению министерства, выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19."Были выявлены сотни зарегистрированных, но не учтенных в отчетах случаев смерти", - сообщает Минздрав. Некоторые из записей относятся даже к 2020 году.Министерство объявило, что специалисты работают над проверкой всех зарегистрированных случаев смерти больныхс коронавирусом в течение 2020-2021 годов.В ближайшие дни Минздрав пообещал провести брифинг для прессы.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211104/koronavirus-kletki-mozg-46170378.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

погибшие, минздрав, статистика, в молдове