https://ru.sputnik.md/20211110/mokanu-moldovu-zhdut-trudnye-vremena-46272219.html

Мокану: Молдову ждут трудные времена

Мокану: Молдову ждут трудные времена

Председатель Ассоциации социологов и демографов рассказал о том, чем обернется для молдаван увеличение тарифа на газ в 2,5 раза.

2021-11-10T09:00+0200

2021-11-10T09:00+0200

2021-11-10T09:00+0200

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Мокану: Молдову ждут трудные времена Мокану: Молдову ждут трудные времена

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) во вторник утвердило новый тариф на природный газ, который с 1 ноября 2021 года составит 10,26 лея за кубометр, без налога на добавленную стоимость (НДС).Цена на газ выросла с 4,2 лея за кубометр и, - с учетом величины НДС в 8%, - с ноября составит 11,1 лея за кубометр газа.Направленность сегодня у Молдовы проевропейская, видимо поэтому молдавские цены тоже устремились к европейским стандартам, - растут цены на топливо и газ, – при этом все считают, что это нормально, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.Мокану убежден, что граждане Молдовы начнут еще активнее искать достойно оплачиваемые работы, тем более, что границы открыты и им никто не сможет в этом помешать. Молдову и ее граждан ждут трудные времена."Молодежь уедет туда, где ей будет хорошо не только экономически, но и социально и культурно, ведь люди мигрируют не только в США и Канаду, но и в страны Европы – Германию, Италию или Францию. Это страны с высоким уровнем экономического и социального развития, где молодежь Молдовы будет создавать семьи и рожать детей", - заключил собеседник.

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова