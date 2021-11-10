https://ru.sputnik.md/20211110/mokanu-moldovu-zhdut-trudnye-vremena-46272219.html
Мокану: Молдову ждут трудные времена
Мокану: Молдову ждут трудные времена
Председатель Ассоциации социологов и демографов рассказал о том, чем обернется для молдаван увеличение тарифа на газ в 2,5 раза.
2021-11-10T09:00+0200
2021-11-10T09:00+0200
2021-11-10T09:00+0200
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Мокану: Молдову ждут трудные времена
Мокану: Молдову ждут трудные времена
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) во вторник утвердило новый тариф на природный газ, который с 1 ноября 2021 года составит 10,26 лея за кубометр, без налога на добавленную стоимость (НДС).Цена на газ выросла с 4,2 лея за кубометр и, - с учетом величины НДС в 8%, - с ноября составит 11,1 лея за кубометр газа.Направленность сегодня у Молдовы проевропейская, видимо поэтому молдавские цены тоже устремились к европейским стандартам, - растут цены на топливо и газ, – при этом все считают, что это нормально, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.Мокану убежден, что граждане Молдовы начнут еще активнее искать достойно оплачиваемые работы, тем более, что границы открыты и им никто не сможет в этом помешать. Молдову и ее граждан ждут трудные времена."Молодежь уедет туда, где ей будет хорошо не только экономически, но и социально и культурно, ведь люди мигрируют не только в США и Канаду, но и в страны Европы – Германию, Италию или Францию. Это страны с высоким уровнем экономического и социального развития, где молодежь Молдовы будет создавать семьи и рожать детей", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова
Мокану: Молдову ждут трудные времена
Председатель Ассоциации социологов и демографов рассказал о том, чем обернется для молдаван увеличение тарифа на газ в 2,5 раза.
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) во вторник утвердило новый тариф на природный газ, который с 1 ноября 2021 года составит 10,26 лея за кубометр, без налога на добавленную стоимость (НДС).
Цена на газ выросла с 4,2 лея за кубометр и, - с учетом величины НДС в 8%, - с ноября составит 11,1 лея за кубометр газа.
Направленность сегодня у Молдовы проевропейская, видимо поэтому молдавские цены тоже устремились к европейским стандартам, - растут цены на топливо и газ, – при этом все считают, что это нормально, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.
"Но почти никто не говорит о том, какие в Молдове пенсии и пособия, какой в стране уровень зарплат, в сравнении с европейскими странами, какова производительность труда и как этот труд организован. Рост тарифа на газ повлечет за собой миграцию молдаван в те страны, где они смогут получать зарплаты, соответствующие расходам", - считает эксперт.
Мокану убежден, что граждане Молдовы начнут еще активнее искать достойно оплачиваемые работы, тем более, что границы открыты и им никто не сможет в этом помешать. Молдову и ее граждан ждут трудные времена.
"Молодежь уедет туда, где ей будет хорошо не только экономически, но и социально и культурно, ведь люди мигрируют не только в США и Канаду, но и в страны Европы – Германию, Италию или Францию. Это страны с высоким уровнем экономического и социального развития, где молодежь Молдовы будет создавать семьи и рожать детей", - заключил собеседник.