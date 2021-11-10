Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Вадим Чебан – о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211110/moldavskoe-selo--padayuschego-tolkni-ili-reformiruy-46283054.html
Молдавское село – падающего толкни или реформируй
Молдавское село – падающего толкни или реформируй
Добьет ли молдавское село административно-территориальная реформа
2021-11-10T08:30+0200
2021-11-10T08:30+0200
радио
молдова
реформа
власть
село
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46289186_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_b0d6031a8a159f9d33e8f72184b5937e.jpg
Административно-территориальная реформа будет проведена до следующих местных выборов, и этот вопрос будет в повестке власти в следующем 2022 году. Об этом недавно в эфире одного из телеканалов заявил председатель парламента Игорь Гросу.Не исключено, что в итоге в Молдове останется 93 примэрии, и районы будут вновь преобразованы в уезды. Сможет ли власть успешно провести давно нужную реформу? Стоит ли бояться преобразований? Обо всем этом расскажут эксперты - социолог Василий Кантаржи и председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46289186_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_bdc8d74d1a82eac9fb693c7b453f66ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, реформа, власть, село, видео

Молдавское село – падающего толкни или реформируй

08:30 10.11.2021
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем удастся ли власти провести успешную административно-территориальную реформу в Молдове.
Административно-территориальная реформа будет проведена до следующих местных выборов, и этот вопрос будет в повестке власти в следующем 2022 году. Об этом недавно в эфире одного из телеканалов заявил председатель парламента Игорь Гросу.
Не исключено, что в итоге в Молдове останется 93 примэрии, и районы будут вновь преобразованы в уезды. Сможет ли власть успешно провести давно нужную реформу? Стоит ли бояться преобразований? Обо всем этом расскажут эксперты - социолог Василий Кантаржи и председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:20Директор НАРЭ: Молдову ждут новые подорожания
11:02Вадим Чебан – о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
10:53Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск задержан в России
10:29Глава Минздрава России: признание ВОЗ "Спутника V" двигается в позитивную сторону
09:56Новые сообщения о бомбах в двух судах Кишинева: зоны оцеплены
09:51Где в Кишиневе 10 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:35Нагачевский назначен вице-мэром Кишинева
09:32Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" выросла на 25%
09:00Мокану: Молдову ждут трудные времена
08:49Пока все спали: смертельное ДТП, лекарство от COVID из антител и ситуация с беженцами
08:30Молдавское село – падающего толкни или реформируй
08:00Шеларь: новый контракт с "Газпромом" – крупный успех или полный провал
07:30Врач объяснила рост количества смертей из-за COVID-19 в Молдове
07:00Самый точный прогноз погоды: снова ночные заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 10 ноября
ВчераМолдова ускорила процедуру получения нейтральных номеров для приднестровцев
ВчераПравила русского языка изменятся
ВчераВ палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
ВчераГросу – о "политическом шантаже" Молдовы со стороны "Газпрома"
ВчераКурс валют на среду: иностранные валюты пробивают очередной потолок