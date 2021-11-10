https://ru.sputnik.md/20211110/moldavskoe-selo--padayuschego-tolkni-ili-reformiruy-46283054.html
Молдавское село – падающего толкни или реформируй
Молдавское село – падающего толкни или реформируй
Добьет ли молдавское село административно-территориальная реформа
2021-11-10T08:30+0200
2021-11-10T08:30+0200
2021-11-10T08:30+0200
радио
молдова
реформа
власть
село
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46289186_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_b0d6031a8a159f9d33e8f72184b5937e.jpg
Административно-территориальная реформа будет проведена до следующих местных выборов, и этот вопрос будет в повестке власти в следующем 2022 году. Об этом недавно в эфире одного из телеканалов заявил председатель парламента Игорь Гросу.Не исключено, что в итоге в Молдове останется 93 примэрии, и районы будут вновь преобразованы в уезды. Сможет ли власть успешно провести давно нужную реформу? Стоит ли бояться преобразований? Обо всем этом расскажут эксперты - социолог Василий Кантаржи и председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46289186_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_bdc8d74d1a82eac9fb693c7b453f66ab.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, реформа, власть, село, видео
Молдавское село – падающего толкни или реформируй
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем удастся ли власти провести успешную административно-территориальную реформу в Молдове.
Административно-территориальная реформа будет проведена до следующих местных выборов, и этот вопрос будет в повестке власти в следующем 2022 году. Об этом недавно в эфире одного из телеканалов заявил председатель парламента Игорь Гросу.
Не исключено, что в итоге в Молдове останется 93 примэрии, и районы будут вновь преобразованы в уезды. Сможет ли власть успешно провести давно нужную реформу? Стоит ли бояться преобразований? Обо всем этом расскажут эксперты - социолог Василий Кантаржи и председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.