https://ru.sputnik.md/20211110/moldavskoe-selo--padayuschego-tolkni-ili-reformiruy-46283054.html

Молдавское село – падающего толкни или реформируй

Молдавское село – падающего толкни или реформируй

Добьет ли молдавское село административно-территориальная реформа

2021-11-10T08:30+0200

2021-11-10T08:30+0200

2021-11-10T08:30+0200

радио

молдова

реформа

власть

село

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Административно-территориальная реформа будет проведена до следующих местных выборов, и этот вопрос будет в повестке власти в следующем 2022 году. Об этом недавно в эфире одного из телеканалов заявил председатель парламента Игорь Гросу.Не исключено, что в итоге в Молдове останется 93 примэрии, и районы будут вновь преобразованы в уезды. Сможет ли власть успешно провести давно нужную реформу? Стоит ли бояться преобразований? Обо всем этом расскажут эксперты - социолог Василий Кантаржи и председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

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2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

молдова, реформа, власть, село, видео