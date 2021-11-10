https://ru.sputnik.md/20211110/moldova-podorozhaniya-metan-46307526.html

В Молдове продолжаются подорожания: выросла цена на метан

В Молдове продолжаются подорожания: выросла цена на метан

В Молдове продолжается рост цен. После повышения тарифа на газ настала очередь метана.

2021-11-10T16:41+0200

2021-11-10T16:41+0200

2021-11-10T17:12+0200

общество

в молдове

молдова

рост цен

газ

заправка

азс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/12/45659713_0:132:3073:1860_1920x0_80_0_0_9572f8c450cb876b0ceb9c81fecefef8.jpg

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Закупочная цена на природный газ для Молдовы повысилась в ноябре до 450 долларов за тысячу кубометров. Это привело к росту стоимости метана на автозаправках. Об этом заявили в компании Transautogaz в среду.Так, 10 ноября на некоторых АЗС цена на метан достигает 14 леев за литр, хотя ранее была объявлена цена в 12,8 лея. Следует отметить, что метан используется в автомобилях, и многие водители Молдовы, в том числе большинство служб такси, предпочитают его из-за экономичности. Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.

https://ru.sputnik.md/20211110/benzin-dizel-desheveyut-nare-opublikovalo-maksimalnye-tseny-46298613.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, рост цен, газ, заправка, азс