https://ru.sputnik.md/20211110/moldova-podorozhaniya-metan-46307526.html
В Молдове продолжаются подорожания: выросла цена на метан
В Молдове продолжаются подорожания: выросла цена на метан
В Молдове продолжается рост цен. После повышения тарифа на газ настала очередь метана.
2021-11-10T16:41+0200
2021-11-10T16:41+0200
2021-11-10T17:12+0200
общество
в молдове
молдова
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заправка
азс
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Закупочная цена на природный газ для Молдовы повысилась в ноябре до 450 долларов за тысячу кубометров. Это привело к росту стоимости метана на автозаправках. Об этом заявили в компании Transautogaz в среду.Так, 10 ноября на некоторых АЗС цена на метан достигает 14 леев за литр, хотя ранее была объявлена цена в 12,8 лея. Следует отметить, что метан используется в автомобилях, и многие водители Молдовы, в том числе большинство служб такси, предпочитают его из-за экономичности. Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
https://ru.sputnik.md/20211110/benzin-dizel-desheveyut-nare-opublikovalo-maksimalnye-tseny-46298613.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, рост цен, газ, заправка, азс
В Молдове продолжаются подорожания: выросла цена на метан
16:41 10.11.2021 (обновлено: 17:12 10.11.2021)
На автозаправочных станциях Молдовы существенно выросла цена на метан.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Закупочная цена на природный газ для Молдовы повысилась в ноябре до 450 долларов за тысячу кубометров. Это привело к росту стоимости метана на автозаправках.
Об этом заявили в компании Transautogaz в среду.
"Ввиду увеличения стоимости закупки природного газа Transautogaz объявляет об изменении цены на метан с 10 ноября 2021 года по всей сети АЗС", – говорится в сообщении дистрибьютора.
Так, 10 ноября на некоторых АЗС цена на метан достигает 14 леев за литр, хотя ранее была объявлена цена в 12,8 лея.
Следует отметить, что метан используется в автомобилях, и многие водители Молдовы, в том числе большинство служб такси, предпочитают его из-за экономичности.
Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.