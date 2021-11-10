https://ru.sputnik.md/20211110/moldovagaz-reorganizatsiya-46301589.html

"Молдовагаз" ждет реорганизация: что изменится

"Молдовагаз" ждет реорганизация: что изменится

Для экономии средств "Молдовагаз" объединит несколько предприятий в одно и проведет сокращение сотрудников.

2021-11-10T14:29+0200

2021-11-10T14:29+0200

2021-11-10T14:49+0200

общество

в молдове

молдова

"молдовагаз"

вадим чебан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1b/45940869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_daaa3b9a58d99f6fbd332c6549909ffa.jpg

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. АО "Молдовагаз" проведет реорганизацию. В ближайшее время 12 газораспределительных предприятий будут объединены в одно, заявил глава компании Вадим Чебан на пресс-конференции в среду. По его словам, это позволит сэкономить около 15% зарплатного фонда. Как уточнил Чебан, в результате этих изменений компания сможет провести сокращение сотрудников, что позволит оптимизировать расходы и сэкономить значительные средства. Он также отметил, что этот вопрос обсуждался с акционерами "Газпрома" в Санкт-Петербурге в конце октября. "Это скажется на общем финансовом положении АО "Молдовагаз", от этого выиграют все акционеры", – подчеркнул Чебан.Глава компании объяснил, что дополнительные средства необходимы "Молдовагазу" не только для дальнейшей выплаты исторического долга "Газпрому", но также и для оплаты закупок газа в 2021 и 2022 годах.

https://ru.sputnik.md/20211110/glava-moldovagaz-rasskazal-kogda-snizyatsya-tarify-dlya-zhiteley-moldovy-46299151.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, "молдовагаз", вадим чебан