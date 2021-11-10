https://ru.sputnik.md/20211110/moldovagaz-reorganizatsiya-46301589.html
"Молдовагаз" ждет реорганизация: что изменится
"Молдовагаз" ждет реорганизация: что изменится
Для экономии средств "Молдовагаз" объединит несколько предприятий в одно и проведет сокращение сотрудников.
2021-11-10T14:29+0200
2021-11-10T14:29+0200
2021-11-10T14:49+0200
общество
в молдове
молдова
"молдовагаз"
вадим чебан
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. АО "Молдовагаз" проведет реорганизацию. В ближайшее время 12 газораспределительных предприятий будут объединены в одно, заявил глава компании Вадим Чебан на пресс-конференции в среду. По его словам, это позволит сэкономить около 15% зарплатного фонда. Как уточнил Чебан, в результате этих изменений компания сможет провести сокращение сотрудников, что позволит оптимизировать расходы и сэкономить значительные средства. Он также отметил, что этот вопрос обсуждался с акционерами "Газпрома" в Санкт-Петербурге в конце октября. "Это скажется на общем финансовом положении АО "Молдовагаз", от этого выиграют все акционеры", – подчеркнул Чебан.Глава компании объяснил, что дополнительные средства необходимы "Молдовагазу" не только для дальнейшей выплаты исторического долга "Газпрому", но также и для оплаты закупок газа в 2021 и 2022 годах.
https://ru.sputnik.md/20211110/glava-moldovagaz-rasskazal-kogda-snizyatsya-tarify-dlya-zhiteley-moldovy-46299151.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, "молдовагаз", вадим чебан
"Молдовагаз" ждет реорганизация: что изменится
14:29 10.11.2021 (обновлено: 14:49 10.11.2021)
Для экономии средств "Молдовагаз" объединит несколько предприятий в одно и проведет сокращение сотрудников.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. АО "Молдовагаз" проведет реорганизацию. В ближайшее время 12 газораспределительных предприятий будут объединены в одно, заявил глава компании Вадим Чебан на пресс-конференции в среду.
"Мы выступаем с программой по реорганизации. Скорее всего, к ноябрю следующего года будет принято решение по реорганизации распределяющих предприятий. Так, 12 газораспределительных предприятий будут объединены в одно предприятие Distributie gaz", – заявил Чебан.
По его словам, это позволит сэкономить около 15% зарплатного фонда.
Как уточнил Чебан, в результате этих изменений компания сможет провести сокращение сотрудников, что позволит оптимизировать расходы и сэкономить значительные средства.
Он также отметил, что этот вопрос обсуждался с акционерами "Газпрома" в Санкт-Петербурге в конце октября.
"Это скажется на общем финансовом положении АО "Молдовагаз", от этого выиграют все акционеры", – подчеркнул Чебан.
Глава компании объяснил, что дополнительные средства необходимы "Молдовагазу" не только для дальнейшей выплаты исторического долга "Газпрому", но также и для оплаты закупок газа в 2021 и 2022 годах.