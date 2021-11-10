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Нагачевский назначен вице-мэром Кишинева
Нагачевский назначен вице-мэром Кишинева
После двух провалившихся попыток назначить Нагачевского через муниципальный совет, примар назначил его специальным указом.
2021-11-10T09:35+0200
2021-11-10T09:35+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Бывший министр юстиции Фадей Нагачевский назначен вице-примаром Кишинева. Соответствующий указ подписал градоначальник Ион Чебан. Как сообщил Чебан, указ был подписан еще в понедельник, а в последующие дни Нагачевский ознакомился с документацией и был представлен коллективу. Чебан отметил, что был намерен назначить Нагачевского своим заместителем даже, если бы не получилось утвердить кандидатуру через мунсовет. Ранее Нагачевский был дважды предложен на утверждение муниципальному совету в качестве вице-мэра. Обе попытки провалились. Как сообщил позднее Чебан, многие советники не смогли поддержать кандидатуру по политическим причинам. Согласно закону, заместитель мэра столицы избирается по предложению генпримара решением Муниципального совета, принятым большинством голосов избранных членов совета.Если проект решения об избрании предложенного кандидата исключается из повестки дня или не набирает нужное количество голосов на двух заседаниях подряд, примар назначает своего заместителя приказом, который доводится до сведения муниципального совета.
https://ru.sputnik.md/20211028/ne-podderzhali-kandidaturu-nagachevskogo-vitse-mer-45982444.html
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в молдове, молдова, кишинев, ион чебан, вице-мэр, примэрия кишинева

Нагачевский назначен вице-мэром Кишинева

09:35 10.11.2021
© Sputnik / Rodion ProcaФадей Нагачевский
Фадей Нагачевский - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
После двух провалившихся попыток назначить Нагачевского через муниципальный совет, примар назначил его специальным указом.
КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Бывший министр юстиции Фадей Нагачевский назначен вице-примаром Кишинева. Соответствующий указ подписал градоначальник Ион Чебан.
Как сообщил Чебан, указ был подписан еще в понедельник, а в последующие дни Нагачевский ознакомился с документацией и был представлен коллективу.
"Уверен, что Нагачевский сможет решить все задачи в команде, чтобы защитить права жителей Кишинева. Фадей Нагачевский будет отвечать за правовое поле и все, что связано с коммунальными услугами", - написал Чебан на своей странице в социальных сетях.
Чебан отметил, что был намерен назначить Нагачевского своим заместителем даже, если бы не получилось утвердить кандидатуру через мунсовет.
Ранее Нагачевский был дважды предложен на утверждение муниципальному совету в качестве вице-мэра. Обе попытки провалились. Как сообщил позднее Чебан, многие советники не смогли поддержать кандидатуру по политическим причинам.
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Согласно закону, заместитель мэра столицы избирается по предложению генпримара решением Муниципального совета, принятым большинством голосов избранных членов совета.
Если проект решения об избрании предложенного кандидата исключается из повестки дня или не набирает нужное количество голосов на двух заседаниях подряд, примар назначает своего заместителя приказом, который доводится до сведения муниципального совета.
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