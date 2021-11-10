https://ru.sputnik.md/20211110/nare-moldova-podorozhaniya-46294584.html

Директор НАРЭ: Молдову ждут новые подорожания

Директор НАРЭ: Молдову ждут новые подорожания

Директор НАРЭ рассказал, как новый тариф на природный газ приведет к кризису неплатежей бытовых потребителей и цепному росту цен.

2021-11-10T11:20+0200

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Установка нового тарифа на природный газ приведет к кризису неплатежей бытовых потребителей и цепному росту цен. Об этом рассказал директор НАРЭ Октавиан Калмык в эфире одного из телеканалов.По словам Калмыка, опыт повышения тарифа в предыдущие годы показывает, что с его повышением увеличивается и сумма долгов, накопленных гражданами."По мере роста тарифов сумма неоплаченных счетов увеличивается прямо пропорционально. При нынешнем тарифе мы ожидаем рост долга потребителей. Мы выступим с предложением, чтобы в холодный период года все потребители, не оплатившие счета полностью, не были отключены от отопления. Потому что ныне действующее постановление гласит, что неплатеж ведет к отключению от системы природного газа. Мы обяжем операторов не делать этого в холодное время года", – сказал Калмык.Он также предупредил, что повышение тарифа на природный газ повлечет за собой цепное увеличение других тарифов и НАРЭ предстоит принять множество деликатных решений, возможно, непопулярных.Он отметил, что тариф на электроэнергию скорее всего не претерпит изменений до марта 2022 года."Существуют определенные договорные обязательства, и мы верим, что они будут соблюдены", – добавил Калмык.Новые тарифы на газМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Во вторник НАРЭ, согласно запросу "Молдовагаза", увеличило средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211110/vadim-cheban-novye-tarif-gaz-kontrakt-gazprom-46278728.html

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