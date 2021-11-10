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Вадим Чебан – о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
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Экономика
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https://ru.sputnik.md/20211110/nare-moldova-podorozhaniya-46294584.html
Директор НАРЭ: Молдову ждут новые подорожания
Директор НАРЭ: Молдову ждут новые подорожания
Директор НАРЭ рассказал, как новый тариф на природный газ приведет к кризису неплатежей бытовых потребителей и цепному росту цен.
2021-11-10T11:20+0200
2021-11-10T11:20+0200
экономика
в молдове
молдова
нарэ
тариф на газ
тариф на отопление
тариф на электричество
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Установка нового тарифа на природный газ приведет к кризису неплатежей бытовых потребителей и цепному росту цен. Об этом рассказал директор НАРЭ Октавиан Калмык в эфире одного из телеканалов.По словам Калмыка, опыт повышения тарифа в предыдущие годы показывает, что с его повышением увеличивается и сумма долгов, накопленных гражданами."По мере роста тарифов сумма неоплаченных счетов увеличивается прямо пропорционально. При нынешнем тарифе мы ожидаем рост долга потребителей. Мы выступим с предложением, чтобы в холодный период года все потребители, не оплатившие счета полностью, не были отключены от отопления. Потому что ныне действующее постановление гласит, что неплатеж ведет к отключению от системы природного газа. Мы обяжем операторов не делать этого в холодное время года", – сказал Калмык.Он также предупредил, что повышение тарифа на природный газ повлечет за собой цепное увеличение других тарифов и НАРЭ предстоит принять множество деликатных решений, возможно, непопулярных.Он отметил, что тариф на электроэнергию скорее всего не претерпит изменений до марта 2022 года."Существуют определенные договорные обязательства, и мы верим, что они будут соблюдены", – добавил Калмык.Новые тарифы на газМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Во вторник НАРЭ, согласно запросу "Молдовагаза", увеличило средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211110/vadim-cheban-novye-tarif-gaz-kontrakt-gazprom-46278728.html
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в молдове, молдова, нарэ, тариф на газ, тариф на отопление, тариф на электричество

Директор НАРЭ: Молдову ждут новые подорожания

11:20 10.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariViceprim-ministru, Ministru al Economiei și Infrastructurii Octavian Calmîc
Viceprim-ministru, Ministru al Economiei și Infrastructurii Octavian Calmîc - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Октавиан Калмык предупредил о грядущем росте цен на отопление и воду, а также о возможном росте задолженности бытовых потребителей.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Установка нового тарифа на природный газ приведет к кризису неплатежей бытовых потребителей и цепному росту цен. Об этом рассказал директор НАРЭ Октавиан Калмык в эфире одного из телеканалов.
По словам Калмыка, опыт повышения тарифа в предыдущие годы показывает, что с его повышением увеличивается и сумма долгов, накопленных гражданами.

"По мере роста тарифов сумма неоплаченных счетов увеличивается прямо пропорционально. При нынешнем тарифе мы ожидаем рост долга потребителей. Мы выступим с предложением, чтобы в холодный период года все потребители, не оплатившие счета полностью, не были отключены от отопления. Потому что ныне действующее постановление гласит, что неплатеж ведет к отключению от системы природного газа. Мы обяжем операторов не делать этого в холодное время года", – сказал Калмык.
Он также предупредил, что повышение тарифа на природный газ повлечет за собой цепное увеличение других тарифов и НАРЭ предстоит принять множество деликатных решений, возможно, непопулярных.
"В декабре мы займемся тарифами на тепловую энергию, потом – на электроэнергию. Несомненно, что рост будет, учитывая рост цен на природный газ, потому что существует прямая связь между ценой на газ и тепловой энергией. Это вызовет цепочку повышений, в том числе тарифов на подачу воды" – заявил директор НАРЭ.
Он отметил, что тариф на электроэнергию скорее всего не претерпит изменений до марта 2022 года.
"Существуют определенные договорные обязательства, и мы верим, что они будут соблюдены", – добавил Калмык.
Вадим Чебан - о новых тарифах на газ и контракте с Газпромом - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
Видео
Вадим Чебан – о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
11:02

Новые тарифы на газ

Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Во вторник НАРЭ, согласно запросу "Молдовагаза", увеличило средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
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