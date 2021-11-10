https://ru.sputnik.md/20211110/nazalnaya-vaktsina-covid-privivka-46299557.html
Сможет ли назальная вакцина от COVID заменить прививку – ответ разработчика
Сможет ли назальная вакцина от COVID заменить прививку – ответ разработчика
Александр Гинцбург рассказал, как будет применяться назальная вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная российскими учеными. 10.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-10T13:30+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Возможность применения назальной вакцины от коронавируса вместо инъекции будет определена в ходе клинических исследований. Об этом заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.По замыслу разработчиков, вакцинация назальным препаратом сформирует барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.В ответ на вопрос, сможет ли назальная вакцина, разработанная Центром Гамалеи, заменить основную прививку или должна будет использоваться как дополнение к ней, Гинцбург заметил, что однозначного ответа пока дать нельзя.Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) в середине октября этого года. Предполагается, что в исследовании примут участие 500 добровольцев, завершится оно 31 декабря 2023 года.
https://ru.sputnik.md/20211028/gintsburg-revaktsinatsiya-nazalnaea-vaktsina-zaschita-covid-na-100-45967888.html
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россия, вакцина, прививка
Сможет ли назальная вакцина от COVID заменить прививку – ответ разработчика
13:30 10.11.2021 (обновлено: 13:52 10.11.2021)
Александр Гинцбург рассказал, как будет применяться назальная вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная российскими учеными.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik.
Возможность применения назальной вакцины от коронавируса вместо инъекции будет определена в ходе клинических исследований. Об этом заявил РИА Новости
директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
По замыслу разработчиков, вакцинация назальным препаратом сформирует барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.
В ответ на вопрос, сможет ли назальная вакцина, разработанная Центром Гамалеи, заменить основную прививку или должна будет использоваться как дополнение к ней, Гинцбург заметил, что однозначного ответа пока дать нельзя.
"В ходе клинических исследований, на которые мы получили разрешение, один из вопросов, которые будут решаться в ходе этого клинического исследования, будет тот, который вы сейчас мне задали", – заявил он.
Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) в середине октября этого года. Предполагается, что в исследовании примут участие 500 добровольцев, завершится оно 31 декабря 2023 года.