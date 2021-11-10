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Сможет ли назальная вакцина от COVID заменить прививку – ответ разработчика
Сможет ли назальная вакцина от COVID заменить прививку – ответ разработчика
Александр Гинцбург рассказал, как будет применяться назальная вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная российскими учеными. 10.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-10T13:30+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Возможность применения назальной вакцины от коронавируса вместо инъекции будет определена в ходе клинических исследований. Об этом заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.По замыслу разработчиков, вакцинация назальным препаратом сформирует барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.В ответ на вопрос, сможет ли назальная вакцина, разработанная Центром Гамалеи, заменить основную прививку или должна будет использоваться как дополнение к ней, Гинцбург заметил, что однозначного ответа пока дать нельзя.Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) в середине октября этого года. Предполагается, что в исследовании примут участие 500 добровольцев, завершится оно 31 декабря 2023 года.
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россия, вакцина, прививка

Сможет ли назальная вакцина от COVID заменить прививку – ответ разработчика

13:30 10.11.2021 (обновлено: 13:52 10.11.2021)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
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Александр Гинцбург рассказал, как будет применяться назальная вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная российскими учеными.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Возможность применения назальной вакцины от коронавируса вместо инъекции будет определена в ходе клинических исследований. Об этом заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По замыслу разработчиков, вакцинация назальным препаратом сформирует барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.
В ответ на вопрос, сможет ли назальная вакцина, разработанная Центром Гамалеи, заменить основную прививку или должна будет использоваться как дополнение к ней, Гинцбург заметил, что однозначного ответа пока дать нельзя.
"В ходе клинических исследований, на которые мы получили разрешение, один из вопросов, которые будут решаться в ходе этого клинического исследования, будет тот, который вы сейчас мне задали", – заявил он.
Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) в середине октября этого года. Предполагается, что в исследовании примут участие 500 добровольцев, завершится оно 31 декабря 2023 года.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
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Гинцбург: ревакцинация назальной вакциной, вероятно, защитит от COVID на 100%
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