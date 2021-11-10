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Новые сообщения о бомбах в двух судах Кишинева: зоны оцеплены
Новые сообщения о бомбах в двух судах Кишинева: зоны оцеплены
В двух судах Кишинева якобы находится взрывоопасный предмет. Полиция и ответственные службы проверяют информацию.
2021-11-10T09:56+0200
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в молдове
бомба
общество
сообщение о бомбе
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Новые сообщения о бомбах в зданиях двух кишиневских судов поступили в полицию.Неизвестный позвонил в 9.26 в службу 112 и заявил, что в суде сектора Буюканы и Центр якобы находится взрывоопасный предмет. Как отметили в полиции, всех сотрудников суда эвакуировали, а зону оцепили. Все обстоятельства и личность звонившего выясняются.
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Юлия Липовая
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в молдове, бомба, сообщение о бомбе

Новые сообщения о бомбах в двух судах Кишинева: зоны оцеплены

09:56 10.11.2021 (обновлено: 10:50 10.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausAlertă cu bombă la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani
Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В двух судах Кишинева якобы находится взрывоопасный предмет. Полиция и ответственные службы проверяют информацию.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Новые сообщения о бомбах в зданиях двух кишиневских судов поступили в полицию.
Неизвестный позвонил в 9.26 в службу 112 и заявил, что в суде сектора Буюканы и Центр якобы находится взрывоопасный предмет.

"Все специализированные службы незамедлительно отреагировали и выехали на место происшествия: батальон патрулирования и оперативного реагирования Кишинева, оперативная группа Инспектората полиции Буюканы, спасатели и специалисты Bombteh", сообщили в полиции.

Как отметили в полиции, всех сотрудников суда эвакуировали, а зону оцепили.
Все обстоятельства и личность звонившего выясняются.
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