https://ru.sputnik.md/20211110/novoe-soobschenie-o-bombe-v-sude-sektora-buyukan-zona-otseplena-46292034.html
Новые сообщения о бомбах в двух судах Кишинева: зоны оцеплены
Новые сообщения о бомбах в двух судах Кишинева: зоны оцеплены
В двух судах Кишинева якобы находится взрывоопасный предмет. Полиция и ответственные службы проверяют информацию.
2021-11-10T09:56+0200
2021-11-10T09:56+0200
2021-11-10T10:50+0200
в молдове
бомба
общество
сообщение о бомбе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/17/32609201_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_15b7607ed25b5faafa31dfeed4efb367.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Новые сообщения о бомбах в зданиях двух кишиневских судов поступили в полицию.Неизвестный позвонил в 9.26 в службу 112 и заявил, что в суде сектора Буюканы и Центр якобы находится взрывоопасный предмет. Как отметили в полиции, всех сотрудников суда эвакуировали, а зону оцепили. Все обстоятельства и личность звонившего выясняются.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/17/32609201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa8f2780f6526d41978ce785198cde31.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, бомба, сообщение о бомбе
Новые сообщения о бомбах в двух судах Кишинева: зоны оцеплены
09:56 10.11.2021 (обновлено: 10:50 10.11.2021)
В двух судах Кишинева якобы находится взрывоопасный предмет. Полиция и ответственные службы проверяют информацию.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Новые сообщения о бомбах в зданиях двух кишиневских судов поступили в полицию.
Неизвестный позвонил в 9.26 в службу 112 и заявил, что в суде сектора Буюканы и Центр якобы находится взрывоопасный предмет.
"Все специализированные службы незамедлительно отреагировали и выехали на место происшествия: батальон патрулирования и оперативного реагирования Кишинева, оперативная группа Инспектората полиции Буюканы, спасатели и специалисты Bombteh", – сообщили в полиции.
Как отметили в полиции, всех сотрудников суда эвакуировали, а зону оцепили.
Все обстоятельства и личность звонившего выясняются.