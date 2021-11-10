https://ru.sputnik.md/20211110/novoe-soobschenie-o-bombe-v-sude-sektora-buyukan-zona-otseplena-46292034.html

Новые сообщения о бомбах в двух судах Кишинева: зоны оцеплены

Новые сообщения о бомбах в двух судах Кишинева: зоны оцеплены

В двух судах Кишинева якобы находится взрывоопасный предмет. Полиция и ответственные службы проверяют информацию.

2021-11-10T09:56+0200

2021-11-10T09:56+0200

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сообщение о бомбе

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Новые сообщения о бомбах в зданиях двух кишиневских судов поступили в полицию.Неизвестный позвонил в 9.26 в службу 112 и заявил, что в суде сектора Буюканы и Центр якобы находится взрывоопасный предмет. Как отметили в полиции, всех сотрудников суда эвакуировали, а зону оцепили. Все обстоятельства и личность звонившего выясняются.

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, бомба, сообщение о бомбе