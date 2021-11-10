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Почему волна COVID-19 распространяется так быстро - ответ иммунолога
Почему волна COVID-19 распространяется так быстро - ответ иммунолога
Волна коронавируса, которая наблюдается сейчас, отличается тем, что вирус стал более заразным, рассказал специалист.
2021-11-10T22:15+0200
2021-11-10T22:15+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Быстрое распространение нынешней волны коронавируса обусловлено тем, что она вызвана гораздо более контагиозным и агрессивным штаммом "Дельта" - об этом в беседе с "Известиями" рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.Эксперт уточнил, что "Дельта"-штамм примерно в четыре раза заразней, чем уханьский. Мутация "Дельты" по своей заразности уже обогнала ветрянку и почти сравнялась с самым заразным заболеванием — корью, подчеркнул иммунолог.Если при уханьском варианте штамма коронавируса инкубационный период составлял около недели, ухудшения наблюдались примерно через семь дней, то теперь все происходит гораздо быстрее.В Молдове количество заражений коронавирусом снижается: за последнюю неделю оно уменьшилось на 16% по сравнению с данными, зафиксированными неделей ранее. Если же сравнивать с показателями середины октября, то снижение достигает 30%.Об этом сообщила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску на пресс-конференции в среду."Текущая волна пандемии, начавшаяся в Молдове в августе, спадает. Пик волны заражений пришелся на середину октября и сейчас наблюдается спад. За две недели произошло снижение на 30%", – отметила Николаеску.По ее словам, на данный момент пять административных территорий находятся под действием "красного кода": Бельцы, Кишинев, Вулканештский и Глодянский районы, а также Приднестровье.
https://ru.sputnik.md/20211025/uchenye-opublikovali-foto-delta-shtamm-koronavirus-45866804.html
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в мире, россия, молдова, штаммы

Почему волна COVID-19 распространяется так быстро - ответ иммунолога

22:15 10.11.2021
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© Sputnik / Илья Питалев
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Волна коронавируса, которая наблюдается сейчас, отличается тем, что вирус стал более заразным и агрессивным. Почему так происходит - рассказал специалист.
КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Быстрое распространение нынешней волны коронавируса обусловлено тем, что она вызвана гораздо более контагиозным и агрессивным штаммом "Дельта" - об этом в беседе с "Известиями" рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.
Эксперт уточнил, что "Дельта"-штамм примерно в четыре раза заразней, чем уханьский. Мутация "Дельты" по своей заразности уже обогнала ветрянку и почти сравнялась с самым заразным заболеванием — корью, подчеркнул иммунолог.
Если при уханьском варианте штамма коронавируса инкубационный период составлял около недели, ухудшения наблюдались примерно через семь дней, то теперь все происходит гораздо быстрее.
"Инкубационный период сократился до 3-4 дней, ухудшения состояния происходит тоже на 3-4 день, и человеку уже требуется госпитализация ˂…˃ Ну и в реанимации, если суждено, люди уже оказываются к концу первой недели заболевания", — подчеркнул он.
В Молдове количество заражений коронавирусом снижается: за последнюю неделю оно уменьшилось на 16% по сравнению с данными, зафиксированными неделей ранее. Если же сравнивать с показателями середины октября, то снижение достигает 30%.Об этом сообщила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску на пресс-конференции в среду.
Microscope - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
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"Текущая волна пандемии, начавшаяся в Молдове в августе, спадает. Пик волны заражений пришелся на середину октября и сейчас наблюдается спад. За две недели произошло снижение на 30%", – отметила Николаеску.
По ее словам, на данный момент пять административных территорий находятся под действием "красного кода": Бельцы, Кишинев, Вулканештский и Глодянский районы, а также Приднестровье.
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