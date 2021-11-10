Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211110/pogodnye-rekordy-46287103.html
Погодные рекорды Молдовы 10 ноября
Погодные рекорды Молдовы 10 ноября
Какой была температура 10 ноября в Молдове в разные годы
2021-11-10T00:01+0200
2021-11-10T00:01+0200
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46186860_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_549cccb1a8d953c0a09b46ada9e722c8.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 ноября специалисты зафиксировали в позапрошлом веке.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 10 ноября 1889 года столбик термометра опустился до –1,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1997 году. Тогда воздух прогрелся до +28,2 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 10 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210923/pervyy-sneg-oseni-zamelo-transfegerashskoe-shosse-v-rumynii-44990255.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46186860_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e0384a462b2c3265d5125cfc953a20ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 10 ноября

00:01 10.11.2021
© Sputnik / Evghenii PanasencoОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 ноября специалисты зафиксировали в позапрошлом веке.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 10 ноября 1889 года столбик термометра опустился до –1,3 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1997 году. Тогда воздух прогрелся до +28,2 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 10 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Deszăpezire Transfăgărășan - 23.09.2021 - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
Видео
Первый снег осени: замело Трансфэгэрашское шоссе в Румынии
23 сентября, 18:50
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 10 ноября
ВчераМолдова ускорила процедуру получения нейтральных номеров для приднестровцев
ВчераПравила русского языка изменятся
ВчераВ палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
ВчераГросу – о "политическом шантаже" Молдовы со стороны "Газпрома"
ВчераКурс валют на среду: иностранные валюты пробивают очередной потолок
ВчераМинздрав Молдовы отменил назначение Валентины Булиги в Наццентр скорой помощи
ВчераНовые тарифы на газ — что будет дальше
ВчераКС попросил Попеску не завершать процедуру ратификации Стамбульской конвенции
ВчераМайя Санду подписала указ об отставке Кульминского
ВчераНе завышен ли тариф на газ для бытовых потребителей в Молдове
ВчераВ МИД РФ прокомментировали ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе
ВчераОператор мобильной связи восстановил работу своей сети
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераДело о поддельных сертификатах COVID-19: задержан семейный врач
Вчера"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море
ВчераУвольнение госсекретарей, назначенных ДПМ, признано конституционным
ВчераПутин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусской границе
ВчераИнцидент в Кишиневе: мужчина бросал камни в здание правительства
ВчераБлок ПКРМ-ПСРМ: пусть власти оплатят разницу в цене за газ на первые 100 кубов