https://ru.sputnik.md/20211110/pogodnye-rekordy-46287103.html

Погодные рекорды Молдовы 10 ноября

Погодные рекорды Молдовы 10 ноября

Какой была температура 10 ноября в Молдове в разные годы

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 ноября специалисты зафиксировали в позапрошлом веке.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 10 ноября 1889 года столбик термометра опустился до –1,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1997 году. Тогда воздух прогрелся до +28,2 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 10 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210923/pervyy-sneg-oseni-zamelo-transfegerashskoe-shosse-v-rumynii-44990255.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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