https://ru.sputnik.md/20211110/poka-vse-spali-smertelnoe-dtp-lekarstvo-ot-covid-iz-antitel-i-situatsiya-s-bezhentsami-46290137.html
Пока все спали: смертельное ДТП, лекарство от COVID из антител и ситуация с беженцами
Пока все спали: смертельное ДТП, лекарство от COVID из антител и ситуация с беженцами
Пока все спали: смертельное ДТП, лекарство от COVID из антител и ситуация с беженцами
2021-11-10T08:49+0200
2021-11-10T08:49+0200
2021-11-10T10:00+0200
смерть
дтп
беженцы
лекарство
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Авария со смертельным исходом произошла около 22.00 в Приднестровье вблизи клеверного моста. Автомобиль марки Mazda, за рулем которого находился 43-летний житель Приднестровья, врезался в опору моста. Мужчина скончался на месте до приезда скорой и полиции.Удар был такой силы, что колесо, двигатель и другие части авто разлетелись в разные стороны, машина полностью смята.По одной из версий, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул во время движения на высокой скорости. Пассажиров в машине не было.Следственным органам предстоит установить все обстоятельства ДТП.Лекарство от коронавируса из антителРоссийский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения пациентов с COVID-19, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем", – сказал Гинцбург.Он также добавил, что клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом начнутся в январе, в течение 3-4 месяцев они завершатся."В январе следующего года приступим к клиническим испытаниям. И надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем", – сказал Гинцбург.Мигранты прорываются через польскую границуНескольким нелегальным мигрантам удалось прорваться из Белоруссии в Польшу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио Белосток."Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи", — говорится в сообщении.Все нелегальные мигранты, прорвавшиеся в Польшу минувшей ночью, были задержаны, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.Минувшей ночью две большие группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу."Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва", – сказал Блащак."Все те, кто прорвался, были задержаны", – добавил он.О дальнейшей судьбе задержанных не сообщается.Сообщается, что группировка польских военных на границе с Белоруссией увеличена до 15 тысяч человек.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ru.sputnik.md/20211108/vrach-idealnyy-uroven-antitela-zaschita-covid-19-46236554.html
https://ru.sputnik.md/20211109/migranty-lager-granitsa-polsha-46278460.html
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смерть, дтп, беженцы, лекарство
Пока все спали: смертельное ДТП, лекарство от COVID из антител и ситуация с беженцами
08:49 10.11.2021 (обновлено: 10:00 10.11.2021)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Авария со смертельным исходом произошла около 22.00 в Приднестровье вблизи клеверного моста. Автомобиль марки Mazda, за рулем которого находился 43-летний житель Приднестровья, врезался в опору моста. Мужчина скончался на месте до приезда скорой и полиции.
Удар был такой силы, что колесо, двигатель и другие части авто разлетелись в разные стороны, машина полностью смята.
По одной из версий, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул во время движения на высокой скорости. Пассажиров в машине не было.
Следственным органам предстоит установить все обстоятельства ДТП.
Смертельное ДТП вблизи клеверного моста
Смертельное ДТП вблизи клеверного моста
Смертельное ДТП вблизи клеверного моста
Смертельное ДТП вблизи клеверного моста
Лекарство от коронавируса из антител
Российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения пациентов с COVID-19, сообщил РИА Новости
директор центра Александр Гинцбург.
"Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем", – сказал Гинцбург.
Он также добавил, что клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом начнутся в январе, в течение 3-4 месяцев они завершатся.
"В январе следующего года приступим к клиническим испытаниям. И надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем", – сказал Гинцбург.
Мигранты прорываются через польскую границу
Нескольким нелегальным мигрантам удалось прорваться из Белоруссии в Польшу, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Польское радио Белосток.
"Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи", — говорится в сообщении.
Все нелегальные мигранты, прорвавшиеся в Польшу минувшей ночью, были задержаны, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Минувшей ночью две большие группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу.
"Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва", – сказал Блащак.
"Все те, кто прорвался, были задержаны", – добавил он.
О дальнейшей судьбе задержанных не сообщается.
Сообщается, что группировка польских военных на границе с Белоруссией увеличена до 15 тысяч человек.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.