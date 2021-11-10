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Вадим Чебан – о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
https://ru.sputnik.md/20211110/poka-vse-spali-smertelnoe-dtp-lekarstvo-ot-covid-iz-antitel-i-situatsiya-s-bezhentsami-46290137.html
Пока все спали: смертельное ДТП, лекарство от COVID из антител и ситуация с беженцами
Пока все спали: смертельное ДТП, лекарство от COVID из антител и ситуация с беженцами
Пока все спали: смертельное ДТП, лекарство от COVID из антител и ситуация с беженцами
2021-11-10T08:49+0200
2021-11-10T10:00+0200
смерть
дтп
беженцы
лекарство
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Авария со смертельным исходом произошла около 22.00 в Приднестровье вблизи клеверного моста. Автомобиль марки Mazda, за рулем которого находился 43-летний житель Приднестровья, врезался в опору моста. Мужчина скончался на месте до приезда скорой и полиции.Удар был такой силы, что колесо, двигатель и другие части авто разлетелись в разные стороны, машина полностью смята.По одной из версий, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул во время движения на высокой скорости. Пассажиров в машине не было.Следственным органам предстоит установить все обстоятельства ДТП.Лекарство от коронавируса из антителРоссийский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения пациентов с COVID-19, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем", – сказал Гинцбург.Он также добавил, что клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом начнутся в январе, в течение 3-4 месяцев они завершатся."В январе следующего года приступим к клиническим испытаниям. И надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем", – сказал Гинцбург.Мигранты прорываются через польскую границуНескольким нелегальным мигрантам удалось прорваться из Белоруссии в Польшу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио Белосток."Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи", — говорится в сообщении.Все нелегальные мигранты, прорвавшиеся в Польшу минувшей ночью, были задержаны, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.Минувшей ночью две большие группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу."Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва", – сказал Блащак."Все те, кто прорвался, были задержаны", – добавил он.О дальнейшей судьбе задержанных не сообщается.Сообщается, что группировка польских военных на границе с Белоруссией увеличена до 15 тысяч человек.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ru.sputnik.md/20211108/vrach-idealnyy-uroven-antitela-zaschita-covid-19-46236554.html
https://ru.sputnik.md/20211109/migranty-lager-granitsa-polsha-46278460.html
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смерть, дтп, беженцы, лекарство

Пока все спали: смертельное ДТП, лекарство от COVID из антител и ситуация с беженцами

08:49 10.11.2021 (обновлено: 10:00 10.11.2021)
© Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaДТП в Штефан-Водэ
ДТП в Штефан-Водэ - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Авария со смертельным исходом произошла около 22.00 в Приднестровье вблизи клеверного моста. Автомобиль марки Mazda, за рулем которого находился 43-летний житель Приднестровья, врезался в опору моста. Мужчина скончался на месте до приезда скорой и полиции.
Удар был такой силы, что колесо, двигатель и другие части авто разлетелись в разные стороны, машина полностью смята.
По одной из версий, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул во время движения на высокой скорости. Пассажиров в машине не было.
Следственным органам предстоит установить все обстоятельства ДТП.
© Photo : Telegram / Пресс-центр МВД ПМРСмертельное ДТП вблизи клеверного моста
Смертельное ДТП вблизи клеверного моста - Sputnik Молдова
1/2
© Photo : Telegram / Пресс-центр МВД ПМР
Смертельное ДТП вблизи клеверного моста
© Photo : Telegram / Пресс-центр МВД ПМРСмертельное ДТП вблизи клеверного моста
Смертельное ДТП вблизи клеверного моста - Sputnik Молдова
2/2
© Photo : Telegram / Пресс-центр МВД ПМР
Смертельное ДТП вблизи клеверного моста
1/2
© Photo : Telegram / Пресс-центр МВД ПМР
Смертельное ДТП вблизи клеверного моста
2/2
© Photo : Telegram / Пресс-центр МВД ПМР
Смертельное ДТП вблизи клеверного моста

Лекарство от коронавируса из антител

Российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения пациентов с COVID-19, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

"Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем", – сказал Гинцбург.
Он также добавил, что клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом начнутся в январе, в течение 3-4 месяцев они завершатся.
"В январе следующего года приступим к клиническим испытаниям. И надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем", – сказал Гинцбург.
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
Коронавирус
Гинцбург назвал идеальный уровень антител для защиты от COVID-19
8 ноября, 09:44

Мигранты прорываются через польскую границу

Нескольким нелегальным мигрантам удалось прорваться из Белоруссии в Польшу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио Белосток.
"Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи", — говорится в сообщении.
Все нелегальные мигранты, прорвавшиеся в Польшу минувшей ночью, были задержаны, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Минувшей ночью две большие группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу.
"Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва", – сказал Блащак.
"Все те, кто прорвался, были задержаны", – добавил он.
О дальнейшей судьбе задержанных не сообщается.
Сообщается, что группировка польских военных на границе с Белоруссией увеличена до 15 тысяч человек.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
С детьми на морозе в палатках: тысячи мигрантов разбили лагерь на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
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В палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
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