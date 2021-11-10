https://ru.sputnik.md/20211110/polskie-pogranichniki-narusheniya-granitsa-46303051.html

Польские пограничники пресекли почти 600 попыток нарушения границы за сутки

Польские пограничники пресекли почти 600 попыток нарушения границы за сутки

В Польше за минувшие сутки зафиксировали почти 600 эпизодов незаконного перехода границы со стороны Белоруссии. 10.11.2021, Sputnik Молдова

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пересечение границы

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Пограничная стража Польши заявила о том, что ее сотрудникам удалось пресечь 599 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии.Это практически в два раза больше, чем было зафиксировано во вторник. Тогда польские пограничники сообщали примерно о 300 попытках нарушения границы нелегалами, сообщает РИА Новости.Также в ведомстве сообщили о задержании 48 человек непосредственно на польской территории. В отношении них были вынесены постановления о выдворении из Польши.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

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в мире, польша, мигранты, нелегал, пересечение границы