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Польские пограничники пресекли почти 600 попыток нарушения границы за сутки
Польские пограничники пресекли почти 600 попыток нарушения границы за сутки
В Польше за минувшие сутки зафиксировали почти 600 эпизодов незаконного перехода границы со стороны Белоруссии. 10.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-10T14:58+0200
2021-11-10T15:27+0200
в мире
польша
мигранты
нелегал
пересечение границы
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Пограничная стража Польши заявила о том, что ее сотрудникам удалось пресечь 599 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии.Это практически в два раза больше, чем было зафиксировано во вторник. Тогда польские пограничники сообщали примерно о 300 попытках нарушения границы нелегалами, сообщает РИА Новости.Также в ведомстве сообщили о задержании 48 человек непосредственно на польской территории. В отношении них были вынесены постановления о выдворении из Польши.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
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в мире, польша, мигранты, нелегал, пересечение границы

Польские пограничники пресекли почти 600 попыток нарушения границы за сутки

14:58 10.11.2021 (обновлено: 15:27 10.11.2021)
© REUTERS / BelTAСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / BelTA
В Польше за минувшие сутки зафиксировали почти 600 эпизодов незаконного перехода границы со стороны Белоруссии.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Пограничная стража Польши заявила о том, что ее сотрудникам удалось пресечь 599 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии.
Это практически в два раза больше, чем было зафиксировано во вторник. Тогда польские пограничники сообщали примерно о 300 попытках нарушения границы нелегалами, сообщает РИА Новости.

"Вчера было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы, задержаны 9 человек (пять граждан Ливана, три гражданина Ирака, один гражданин Сирии)", – говорится в заявлении польской погранохраны.

Также в ведомстве сообщили о задержании 48 человек непосредственно на польской территории. В отношении них были вынесены постановления о выдворении из Польши.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
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