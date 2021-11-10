https://ru.sputnik.md/20211110/pomoschi-naseleniyu-moldova-kholodnyy-period-goda-46314209.html

Какой будет помощь населению зимой – разъяснения кабмина Молдовы

Какой будет помощь населению зимой – разъяснения кабмина Молдовы

Молдавские власти частично компенсируют счета за газ и тепло, а также повысят пособия и расширят число получателей помощи.

2021-11-10T18:25+0200

2021-11-10T18:25+0200

2021-11-10T19:15+0200

общество

в молдове

помощь

правительство

молдова

компенсации

наталья гаврилица

марчел спатарь

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы разработало ряд мер для оказания помощи населению страны в холодный период года. Предусмотрено увеличение различных пособий социально уязвимым семьям, а также компенсации по счетам за газ и тепло. Подробно обо всех шагах рассказали на пресс-конференции премьер-министр Наталья Гаврилица и министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь. "За потребление природного газа компенсации будут такими: за первые 50 кубометров компенсируем 4,3 лея от размера тарифа, за потребление от 50 до 150 кубометров будем компенсировать 3,2 лея за кубометр от тарифа", – заявила Гаврилица. Она подчеркнула, что таким образом для бытового потребителя первые 50 кубометров обойдутся в 6,8 лея, а последующий объем в 100 кубометров – по 7,9 лея за один кубометр.Как уточнил Спатарь, компенсации будут указаны непосредственно в счете. Помимо этого, добавил министр, правительство компенсирует две трети от стоимости первой гигакалории тепла, но не более 450 леев. Кроме компенсаций по счетам за газ и тепло, правительство также утвердило увеличение размера помощи самым социально уязвимым семьям на холодный период года с 500 до 700 леев."Чтобы охватить как можно больше семей, нам нужно увеличить показатель минимального гарантированного ежемесячного дохода, используемого для установления права на получение помощи в холодный период года, с 2,2 до 2,6 пункта – это расширит порог дохода малообеспеченным семьям в зимний период", – пояснил Спатарь. По его словам, в результате этих изменений еще 86 тысяч малообеспеченных семей смогут получить помощь в холодный период года.Как объяснил министр, если доход семьи составляет менее 6719 леев, она может подать заявление на социальную помощь, подав заявление социальному работнику. Новые тарифы на газСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211110/gavrilitsa-rost-tarif-gaz-46304739.html

https://ru.sputnik.md/20211110/glava-moldovagaz-rasskazal-kogda-snizyatsya-tarify-dlya-zhiteley-moldovy-46299151.html

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в молдове, помощь, правительство, молдова, компенсации, наталья гаврилица, марчел спатарь