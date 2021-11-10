Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211110/pomoschi-naseleniyu-moldova-kholodnyy-period-goda-46314209.html
Какой будет помощь населению зимой – разъяснения кабмина Молдовы
Какой будет помощь населению зимой – разъяснения кабмина Молдовы
Молдавские власти частично компенсируют счета за газ и тепло, а также повысят пособия и расширят число получателей помощи.
2021-11-10T18:25+0200
2021-11-10T19:15+0200
общество
в молдове
помощь
правительство
молдова
компенсации
наталья гаврилица
марчел спатарь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2572/35/25723506_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db4c764840908a9e631f84a0630f4034.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы разработало ряд мер для оказания помощи населению страны в холодный период года. Предусмотрено увеличение различных пособий социально уязвимым семьям, а также компенсации по счетам за газ и тепло. Подробно обо всех шагах рассказали на пресс-конференции премьер-министр Наталья Гаврилица и министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь. "За потребление природного газа компенсации будут такими: за первые 50 кубометров компенсируем 4,3 лея от размера тарифа, за потребление от 50 до 150 кубометров будем компенсировать 3,2 лея за кубометр от тарифа", – заявила Гаврилица. Она подчеркнула, что таким образом для бытового потребителя первые 50 кубометров обойдутся в 6,8 лея, а последующий объем в 100 кубометров – по 7,9 лея за один кубометр.Как уточнил Спатарь, компенсации будут указаны непосредственно в счете. Помимо этого, добавил министр, правительство компенсирует две трети от стоимости первой гигакалории тепла, но не более 450 леев. Кроме компенсаций по счетам за газ и тепло, правительство также утвердило увеличение размера помощи самым социально уязвимым семьям на холодный период года с 500 до 700 леев."Чтобы охватить как можно больше семей, нам нужно увеличить показатель минимального гарантированного ежемесячного дохода, используемого для установления права на получение помощи в холодный период года, с 2,2 до 2,6 пункта – это расширит порог дохода малообеспеченным семьям в зимний период", – пояснил Спатарь. По его словам, в результате этих изменений еще 86 тысяч малообеспеченных семей смогут получить помощь в холодный период года.Как объяснил министр, если доход семьи составляет менее 6719 леев, она может подать заявление на социальную помощь, подав заявление социальному работнику. Новые тарифы на газСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211110/gavrilitsa-rost-tarif-gaz-46304739.html
https://ru.sputnik.md/20211110/glava-moldovagaz-rasskazal-kogda-snizyatsya-tarify-dlya-zhiteley-moldovy-46299151.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2572/35/25723506_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_4b7d499127203095c5dc596fbdd96671.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, помощь, правительство, молдова, компенсации, наталья гаврилица, марчел спатарь

Какой будет помощь населению зимой – разъяснения кабмина Молдовы

18:25 10.11.2021 (обновлено: 19:15 10.11.2021)
CC0 / Pixabay / Bru-nO / Обмен валют
Обмен валют - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
CC0 / Pixabay / Bru-nO /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские власти частично компенсируют счета за газ и тепло, а также повысят пособия и расширят число получателей помощи.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы разработало ряд мер для оказания помощи населению страны в холодный период года. Предусмотрено увеличение различных пособий социально уязвимым семьям, а также компенсации по счетам за газ и тепло.
Подробно обо всех шагах рассказали на пресс-конференции премьер-министр Наталья Гаврилица и министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь.
"За потребление природного газа компенсации будут такими: за первые 50 кубометров компенсируем 4,3 лея от размера тарифа, за потребление от 50 до 150 кубометров будем компенсировать 3,2 лея за кубометр от тарифа", – заявила Гаврилица.
Она подчеркнула, что таким образом для бытового потребителя первые 50 кубометров обойдутся в 6,8 лея, а последующий объем в 100 кубометров – по 7,9 лея за один кубометр.
Как уточнил Спатарь, компенсации будут указаны непосредственно в счете. Помимо этого, добавил министр, правительство компенсирует две трети от стоимости первой гигакалории тепла, но не более 450 леев.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
Общество
Гаврилица объяснила, как власти компенсируют населению рост тарифа на газ
15:29
Кроме компенсаций по счетам за газ и тепло, правительство также утвердило увеличение размера помощи самым социально уязвимым семьям на холодный период года с 500 до 700 леев.
"Чтобы охватить как можно больше семей, нам нужно увеличить показатель минимального гарантированного ежемесячного дохода, используемого для установления права на получение помощи в холодный период года, с 2,2 до 2,6 пункта – это расширит порог дохода малообеспеченным семьям в зимний период", – пояснил Спатарь.
По его словам, в результате этих изменений еще 86 тысяч малообеспеченных семей смогут получить помощь в холодный период года.
Как объяснил министр, если доход семьи составляет менее 6719 леев, она может подать заявление на социальную помощь, подав заявление социальному работнику.

Новые тарифы на газ

Согласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
Общество
Глава "Молдовагаза" рассказал, когда снизятся тарифы для жителей Молдовы
13:00
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:15Депутаты парламента соберутся на заседание в четверг
19:06Захарова: в Молдову из России направится волонтерская "Миссия Добро"
18:25Какой будет помощь населению зимой – разъяснения кабмина Молдовы
18:07Президент Молдовы примет участие в Форуме мира в Париже
17:53Пожар в частном доме в Кишиневе: огонь тушили четыре расчета
17:39Генпрокуратуру Молдовы может возглавить представитель диаспоры
17:15Военные Молдовы и Румынии отработали взаимодействие со спецназом США
16:41В Молдове продолжаются подорожания: выросла цена на метан
16:15Глава правительства Молдовы – о компенсации повышения тарифа на газ
15:51COVID-19 в Молдове: страна вышла из "красного кода"
15:29Гаврилица объяснила, как власти компенсируют населению рост тарифа на газ
14:58Польские пограничники пресекли почти 600 попыток нарушения границы за сутки
14:29"Молдовагаз" ждет реорганизация: что изменится
14:00Запад хочет идти на Север, но место уже занято
13:30Сможет ли назальная вакцина от COVID заменить прививку – ответ разработчика
13:00Глава "Молдовагаза" рассказал, когда снизятся тарифы для жителей Молдовы
12:33Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
12:27Чебан – о контракте с "Газпромом": мы сэкономим 405 миллионов долларов
12:17Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границе Польши и Белоруссии
11:51Сообщение о бомбах в судах Кишинева оказалось ложным: открыто уголовное дело