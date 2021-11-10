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Пожар в частном доме в Кишиневе: огонь тушили четыре расчета
Пожар в частном доме в Кишиневе: огонь тушили четыре расчета
Загорелся частный заброшенный дом в центре молдавской столице.
2021-11-10T17:53+0200
2021-11-10T17:53+0200
2021-11-10T18:08+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Спасатели потушили серьезный пожар в секторе Центр Кишинева, об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ведомства, в обед поступило сообщение о возгорании на улице Константина Негруцци, 7/2, пламя охватило частный жилой дом. "Для тушения огня на место выехали четыре пожарных расчета. Было установлено, что пожар начался в заброшенном частном доме", – говорится в сообщении ГИЧС. Пожар был полностью потушен в течение часа. Как отметили спасатели, пламя уничтожило вещи в доме.Причина возгорания и все обстоятельства произошедшего выясняются.
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, спасатели, пожар, кишинев
Пожар в частном доме в Кишиневе: огонь тушили четыре расчета
17:53 10.11.2021 (обновлено: 18:08 10.11.2021)
В центре молдавской столицы загорелся частный заброшенный дом.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Спасатели потушили серьезный пожар в секторе Центр Кишинева, об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По данным ведомства, в обед поступило сообщение о возгорании на улице Константина Негруцци, 7/2, пламя охватило частный жилой дом.
"Для тушения огня на место выехали четыре пожарных расчета. Было установлено, что пожар начался в заброшенном частном доме", – говорится в сообщении ГИЧС.
Пожар был полностью потушен в течение часа.
Как отметили спасатели, пламя уничтожило вещи в доме.
Причина возгорания и все обстоятельства произошедшего выясняются.