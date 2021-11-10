https://ru.sputnik.md/20211110/pozhar-chastnom-dome-kishinev-46313302.html

Пожар в частном доме в Кишиневе: огонь тушили четыре расчета

Пожар в частном доме в Кишиневе: огонь тушили четыре расчета

Загорелся частный заброшенный дом в центре молдавской столице.

2021-11-10T17:53+0200

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Спасатели потушили серьезный пожар в секторе Центр Кишинева, об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ведомства, в обед поступило сообщение о возгорании на улице Константина Негруцци, 7/2, пламя охватило частный жилой дом. "Для тушения огня на место выехали четыре пожарных расчета. Было установлено, что пожар начался в заброшенном частном доме", – говорится в сообщении ГИЧС. Пожар был полностью потушен в течение часа. Как отметили спасатели, пламя уничтожило вещи в доме.Причина возгорания и все обстоятельства произошедшего выясняются.

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2021

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в молдове, молдова, спасатели, пожар, кишинев