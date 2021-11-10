https://ru.sputnik.md/20211110/pravitelstvo-moldova-kompensatsii-tarif-gaz-46304587.html

Глава правительства Молдовы – о компенсации повышения тарифа на газ

Глава правительства Молдовы – о компенсации повышения тарифа на газ

Глава кабмина и министр труда и соцзащиты Молдовы на пресс-конференции рассказали о механизме компенсации населению роста тарифа на газ

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Глава кабмина и министр труда и соцзащиты Молдовы рассказали о разработанном правительством механизме компенсации населению роста тарифов на газ.Новые тарифы на газМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.

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в молдове, молдова, компенсации, наталья гаврилица, марчел спатарь