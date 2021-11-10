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Глава правительства Молдовы – о компенсации повышения тарифа на газ
Глава правительства Молдовы – о компенсации повышения тарифа на газ
Глава кабмина и министр труда и соцзащиты Молдовы на пресс-конференции рассказали о механизме компенсации населению роста тарифа на газ
2021-11-10T16:15+0200
2021-11-10T16:15+0200
2021-11-10T16:23+0200
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наталья гаврилица
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Глава кабмина и министр труда и соцзащиты Молдовы рассказали о разработанном правительством механизме компенсации населению роста тарифов на газ.Новые тарифы на газМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.
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в молдове, молдова, компенсации, наталья гаврилица, марчел спатарь
Глава правительства Молдовы – о компенсации повышения тарифа на газ
16:15 10.11.2021 (обновлено: 16:23 10.11.2021)
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица и министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь провели пресс-конференцию по итогам заседания правительства.
Глава кабмина и министр труда и соцзащиты Молдовы рассказали о разработанном правительством механизме компенсации населению роста тарифов на газ.
Новые тарифы на газ
Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.