https://ru.sputnik.md/20211110/prezident-moldova-forum-mira-parizh-46311064.html
Президент Молдовы примет участие в Форуме мира в Париже
Президент Молдовы примет участие в Форуме мира в Париже
Майя Санду проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главами других государств.
2021-11-10T18:07+0200
2021-11-10T18:07+0200
2021-11-10T18:07+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду 11 и 12 ноября будет находиться в Париже, где примет участие в Форуме мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. По данным пресс-службы, 11 ноября Санду примет участие в официальной церемонии открытия Форума мира, на которой будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, а также главы других государств и правительств. Затем президент Молдовы примет участие в тематической сессии Форума мира по вопросу расширения прав и возможностей женщин в процессах принятия государственных решений. Глава государства также проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном. В тот же день Санду выступит с речью по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Во Франции главу государства будут сопровождать министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску и генсекретарь аппарата президента Кристина Герасимова.
https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-konferentsia-oon-klimat-46155452.html
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в молдове, франция, молдова, париж, майя санду, эммануэль макрон
Президент Молдовы примет участие в Форуме мира в Париже
В Париже Майя Санду проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главами других государств.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду 11 и 12 ноября будет находиться в Париже, где примет участие в Форуме мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
По данным пресс-службы, 11 ноября Санду примет участие в официальной церемонии открытия Форума мира, на которой будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, а также главы других государств и правительств.
"12 ноября президент Санду проведет двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном", – добавили в пресс-службе.
Затем президент Молдовы примет участие в тематической сессии Форума мира по вопросу расширения прав и возможностей женщин в процессах принятия государственных решений.
Глава государства также проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.
В тот же день Санду выступит с речью по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Во Франции главу государства будут сопровождать министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску и генсекретарь аппарата президента Кристина Герасимова.