https://ru.sputnik.md/20211110/prezident-moldova-forum-mira-parizh-46311064.html

Президент Молдовы примет участие в Форуме мира в Париже

Президент Молдовы примет участие в Форуме мира в Париже

Майя Санду проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главами других государств.

2021-11-10T18:07+0200

2021-11-10T18:07+0200

2021-11-10T18:07+0200

политика

в молдове

франция

молдова

париж

майя санду

эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду 11 и 12 ноября будет находиться в Париже, где примет участие в Форуме мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. По данным пресс-службы, 11 ноября Санду примет участие в официальной церемонии открытия Форума мира, на которой будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, а также главы других государств и правительств. Затем президент Молдовы примет участие в тематической сессии Форума мира по вопросу расширения прав и возможностей женщин в процессах принятия государственных решений. Глава государства также проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном. В тот же день Санду выступит с речью по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Во Франции главу государства будут сопровождать министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску и генсекретарь аппарата президента Кристина Герасимова.

https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-konferentsia-oon-klimat-46155452.html

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в молдове, франция, молдова, париж, майя санду, эммануэль макрон