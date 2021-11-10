https://ru.sputnik.md/20211110/prognoz-pogody-46283602.html

Самый точный прогноз погоды: снова ночные заморозки

Самый точный прогноз погоды: снова ночные заморозки

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.

2021-11-10T07:00+0200

2021-11-10T07:00+0200

2021-11-10T07:00+0200

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +3 до +8 градусов по Цельсию, ночью ожидается также от –5 до 0 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 ноября: ночью – от -1 до -3, днем – от +6 до +8 градусов.11 ноября немного потеплеет. Днем ожидается до +10, а ночью температура будет около нуля градусов. Затем немного потеплеет, ночью будет до +5. Такая погода продержится до 15 ноября. Далее 16 ноября вновь похолодает и возможны новые заморозки. Праздники и народные приметыВ этот день отмечается день святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в 3 веке в Малой Азии. Как гласит предание, Параскева родилась в семье богатого сенатора, но уже в юности решила вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, святую Параскеву схватили, подвергли жестоким мучениям и обезглавили.Прозвище Пятница — перевод имени Параскева (родители назвали дочь так, потому что почитали пятницу — день крестных страданий Господних). Кроме того, почитание Параскевы соединилось с культом славянского божества Пятницы — покровительницы женщин и матерей.Если именины святой выпадали на пятый день недели, это считалось особенным праздником. В любом случае неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей.С пятницей, как с днем недели, было связано множество примет. Например, говорили, что тот, кто в пятницу много смеется, в старости будет много плакать. В этот день нельзя было ни мыть голову, ни купать детей. В то же время если ребенок болел, его на Параскеву приводили к роднику, чтобы смыть все недуги.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды, народные приметы