https://ru.sputnik.md/20211110/prokachka-gaza-po-truboprovodu-yamal-evropa-vyrosla-na-25-46291372.html

Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" выросла на 25%

Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" выросла на 25%

Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" выросла на 25%

2021-11-10T09:32+0200

2021-11-10T09:32+0200

2021-11-10T09:33+0200

европа

ямал

газ

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КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию утром в среду выросла на четверть - до 1,1 миллиона кубометров в час. Такие данные представил немецкий газотранспортный оператор Gascade, передает РИА Новости.Прокачка составила 1,1 миллиона кубометров в час, что на 25% больше, чем во вторник вечером, когда прокачка колебалась в районе 870-880 тысяч кубометров.Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Эксперты ожидали роста поставок по этому экспортному маршруту в связи с планами "Газпрома" начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) после завершения 8 ноября закачки хранилищ в России.

https://ru.sputnik.md/20200601/tranzit-gaza-po-gazoprovodu-yamal-europe-vozobnovlen-30433362.html

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