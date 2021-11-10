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Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" выросла на 25%
Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" выросла на 25%
Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" выросла на 25%
2021-11-10T09:32+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию утром в среду выросла на четверть - до 1,1 миллиона кубометров в час. Такие данные представил немецкий газотранспортный оператор Gascade, передает РИА Новости.Прокачка составила 1,1 миллиона кубометров в час, что на 25% больше, чем во вторник вечером, когда прокачка колебалась в районе 870-880 тысяч кубометров.Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Эксперты ожидали роста поставок по этому экспортному маршруту в связи с планами "Газпрома" начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) после завершения 8 ноября закачки хранилищ в России.
https://ru.sputnik.md/20200601/tranzit-gaza-po-gazoprovodu-yamal-europe-vozobnovlen-30433362.html
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европа, ямал, газ

Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" выросла на 25%

09:32 10.11.2021 (обновлено: 09:33 10.11.2021)
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Павел Львов
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Во вторник прокачка составляла около 870-880 тысяч кубометров.
КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию утром в среду выросла на четверть - до 1,1 миллиона кубометров в час. Такие данные представил немецкий газотранспортный оператор Gascade, передает РИА Новости.

Прокачка составила 1,1 миллиона кубометров в час, что на 25% больше, чем во вторник вечером, когда прокачка колебалась в районе 870-880 тысяч кубометров.

Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

Эксперты ожидали роста поставок по этому экспортному маршруту в связи с планами "Газпрома" начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) после завершения 8 ноября закачки хранилищ в России.
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