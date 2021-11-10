Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" выросла на 25%
09:32 10.11.2021 (обновлено: 09:33 10.11.2021)
© Sputnik / Павел Львов/
Во вторник прокачка составляла около 870-880 тысяч кубометров.
КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию утром в среду выросла на четверть - до 1,1 миллиона кубометров в час. Такие данные представил немецкий газотранспортный оператор Gascade, передает РИА Новости.
Прокачка составила 1,1 миллиона кубометров в час, что на 25% больше, чем во вторник вечером, когда прокачка колебалась в районе 870-880 тысяч кубометров.
Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Эксперты ожидали роста поставок по этому экспортному маршруту в связи с планами "Газпрома" начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) после завершения 8 ноября закачки хранилищ в России.
Прокачка составила 1,1 миллиона кубометров в час, что на 25% больше, чем во вторник вечером, когда прокачка колебалась в районе 870-880 тысяч кубометров.
Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Эксперты ожидали роста поставок по этому экспортному маршруту в связи с планами "Газпрома" начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) после завершения 8 ноября закачки хранилищ в России.
1 июня 2020, 08:48