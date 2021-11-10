https://ru.sputnik.md/20211110/putin-lukashenko-situatsia-granitsa-polsha-belorussia-46297611.html

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границе Польши и Белоруссии

2021-11-10T12:17+0200

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Лидеры двух стран обсудили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, также президенты обменялись мнениями, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Эта тема обсуждалась, разумеется. Президент Белоруссии, речь же идет о ситуации на белорусско-польской границе в первую очередь, и президент рассказал своему российскому коллеге о том, что там происходит. Они обменялись мнениями", – сказал Песков журналистам.Песков также отметил, что европейцы "демонстрировали эту приверженность в отношении разных стран, беженцев из разных стран, говоря о высших идеалах гуманизма, но на этот раз такого желания у них нет"."Вместе с тем, главное, наверное, во всей этой истории чрезвычайно напряженной – это судьба нескольких тысяч абсолютно беззащитных людей. Мы действительно в этой связи обеспокоены", – подчеркнул он.Сложная ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает в Кремле глубокую озабоченность, поскольку там сейчас идет тенденция к росту напряженности, налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа и де-факто проблема с тысячами людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ru.sputnik.md/20211109/migranty-lager-granitsa-polsha-46278460.html

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в мире, граница, владимир путин, польша, беларусь, александр лукашенко