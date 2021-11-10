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https://ru.sputnik.md/20211110/soobschenie-bombakh-sudakh-kishineva-okazalos-lozhnym-46295738.html
Сообщение о бомбах в судах Кишинева оказалось ложным: открыто уголовное дело
Сообщение о бомбах в судах Кишинева оказалось ложным: открыто уголовное дело
С самого утра зоны вокруг двух столичных судов были оцеплены, специалисты проверяли информацию о бомбах.
2021-11-10T11:51+0200
2021-11-10T12:26+0200
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сообщение о бомбе
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Сообщение о бомбах в судах Кишинева в секторах Центр и Букаюны оказалось ложным, заявили в кишиневской полиции. Как уточнили в ведомстве, после проверок зданий судов и близлежащей территории специалисты службы Bombteh не обнаружили подозрительных или взрывоопасных предметов. Открыто уголовное дело по факту "заведомо ложного сообщения о террористическом акте". Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.Напомним, сообщение о бомбах в судах Кишинева поступило в службу 112 в 9.26 утра в среду.
https://ru.sputnik.md/20211110/novoe-soobschenie-o-bombe-v-sude-sektora-buyukan-zona-otseplena-46292034.html
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в молдове, кишинев, молдова, сообщение о бомбе

Сообщение о бомбах в судах Кишинева оказалось ложным: открыто уголовное дело

11:51 10.11.2021 (обновлено: 12:26 10.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausСообщение о бомбе в суде сектора Центр
Сообщение о бомбе в суде сектора Центр - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
С самого утра зоны вокруг двух столичных судов были оцеплены, специалисты проверяли информацию о бомбах.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Сообщение о бомбах в судах Кишинева в секторах Центр и Букаюны оказалось ложным, заявили в кишиневской полиции.
Как уточнили в ведомстве, после проверок зданий судов и близлежащей территории специалисты службы Bombteh не обнаружили подозрительных или взрывоопасных предметов.
Открыто уголовное дело по факту "заведомо ложного сообщения о террористическом акте".
Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
Напомним, сообщение о бомбах в судах Кишинева поступило в службу 112 в 9.26 утра в среду.
Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
Общество
Новые сообщения о бомбах в двух судах Кишинева: зоны оцеплены
09:56
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